O Goiás vai enfrentar o Palmeiras na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paulista goleou o Floresta-CE nas quartas de final, nesta quarta-feira (18), goleando por 5 a 0 e chegando aos impressionantes726 gols marcados na competição - é o melhor ataque.

Ruan Ribeiro (duas vezes), David Kauã, Kevin e Pedro Lima marcaram os gols do Palmeiras. Data, local e horário da semifinal ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol.

Um pouco mais cedo, o Goiás se classificou para a semifinal ao vencer o Sport por 1 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), com gol de Pedrinho, principal jogador do time, que tem cinco gols na Copinha. O atacante se machucou no fim do primeiro tempo e não tem presença confirmada na semifinal.

O Goiás está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela terceira vez. Nas outras duas ocasiões em que chegou entre os quatro semifinalistas, o alviverde avançou uma e foi eliminado na outra.

Em 1991, com a geração que tinha Kléber Guerra, Luizinho, Marcelo Batista, Marcelo Borges, entre outros, acabou eliminado pela Portuguesa após derrota por 3 a 1. Em 2013, com o time que tinha Erik, Liniker e Felipe Macedo, por exemplo, na melhor campanha da história do Goiás e de um time goiano na competição, o alviverde avançou após eliminar o Bahia, nos pênaltis. Na final, diante do Santos, o alviverde foi derrotado por 3 a 1 e ficou com o vice.

Agora, o Goiás tem como preocupação seu artilheiro, Pedrinho, que marcou nesta quarta-feira (18) seu quinto gol na Copa São Paulo. O jogador sentiu dor na parte posterior da coxa direita durante uma arrancada no fim do primeiro tempo. Caiu no gramado, saiu de maca, seguiu mancando para o banco de reservas e chorou.

“O grupo estava todo unido. Os meninos que entraram deram conta do recado. É parabenizar o grupo, o grupo merece, o professor Mário (Henrique, técnico) merece”, disse Pedrinho ao Sportv, após a vitória.

Emocionado, Mário Henrique falou sobre o que a classificação significa. “O processo do futebol vai além das quatro linhas. A gente procura mexer na questão da família, do ser humano, de ser melhor como pessoa. Decido (a classificação) à família, à minha mãe (Fátima, que está com câncer). Tem sido muito prazeroso trabalhar no clube por todo o suporte.”