O planejamento da diretoria do Goiás é priorizar a pré-temporada bem feita no primeiro semestre da próxima temporada. A disputa do Campeonato Goiano está inserida neste contexto e a disputa pelo título ganhará força de acordo com o desenrolar da competição.

O clube esmeraldino entende que o ideal é utilizar os primeiros meses da próxima temporada para realizar um trabalho forte de pré-temporada para que a equipe suporte bem fisicamente, com o menor número de lesões possíveis, toda a temporada. A diretoria do clube enxerga que a falta de uma pré-temporada bem realizada foi um dos problemas da equipe em 2022.

Dentro dessa visão, o Goiás entende que o Campeonato Goiano será uma parte do processo de pré-temporada da equipe, em que pese à fila de títulos que o time esmeraldino vive. A torcida do Goiás não comemora a conquista de uma taça desde 2018, quando viu o clube do coração ser campeão goiano pela última vez.

Desde que foi campeão estadual pela primeira vez em sua história, em 1966, o maior hiato de conquistadas do Campeonato Goiano pelo time esmeraldino foi de quatro edições. Isso aconteceu entre 1967 e 1970, entre o primeiro e o segundo título do Goiás, se repetiu durante o tetracampeonato do Vila Nova entre 1977 e 1980. Essa é a mesma sequência distante do troféu vivida pelo Goiás atualmente, entre 2019 e 2022. Se não for campeão em 2023, o time esmeraldino viverá seu maior jejum desde o primeiro título.

Presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edminho Pinheiro enfatizou que o Goiás vai priorizar a pré-temporada, mas que isso não impede o clube de ser postulante à conquista da taça. “No Campeonato Goiano, mesmo fazendo experiências, o Goiás vai sempre procurar ganhar”, disse o dirigente.