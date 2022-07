O Goiás vai ao Morumbi, neste sábado (23), com o mesmo objetivo que teve nas últimas rodadas do Brasileirão: pontuar para abrir vantagem para a zona de rebaixamento (Z4). Por não ter vencido nas duas últimas rodadas, viu a diferença cair para dois pontos, mas já sabe que vai terminar o 1º turno do Brasileirão fora das últimas quatro colocações por causa do confronto direto entre Coritiba e Cuiabá na 19ª rodada.

Neste final de 1º turno, o Goiás chegará no máximo aos 24 pontos. Essa pontuação é superior, em dois pontos, à média de pontuação que a equipe esmeraldina registra no 1º turno dos pontos corridos com 20 times (desde 2006). Se empatar com o São Paulo, vai igualar, com 22 pontos.

Algo que marcou a campanha do Goiás na Série A, até aqui, é a oscilação de resultados e ausência de vitórias seguidas que impediram o time de abrir vantagem para o Z4. A equipe esmeraldina venceu dois jogos seguidos apenas uma vez, entre as rodadas 5 e 6, quando superou Atlético-GO e Santos, ambos por 1 a 0.

A maior diferença de pontos do clube alviverde para o Z4 foi registrada no encerramento da 17ª rodada, com três pontos para o 17º colocado, na ocasião, o América-MG.

Das 18 rodadas concluídas, em sete o Goiás figurou nas quatro últimas posições e chegou, no máximo, à 12ª colocação (em duas ocasiões).

Por isso, diante do São Paulo, o clube goiano tenta surpreender a equipe paulista para ter uma oportunidade na busca por triunfos seguidos, que podem ajudar o time esmeraldino a aumentar a diferença de pontos para os rivais que também buscam a permanência.

“O São Paulo é grande como é o Fluminense, mas também como é o Goiás. Será um confronto de gigantes no Morumbi e sabemos que vamos para lá com o objetivo de pontuar porque teremos um longo 2º turno pela frente. Queremos buscar o máximo de pontos no final desse turno”, disse o atacante Nicolas, que é o segundo principal artilheiro do Goiás no ano com 13 gols - Pedro Raul tem 16.

Uma situação que o técnico Jair Ventura citou, após a derrota para o Fluminense, que pode ajudar a equipe a vencer partidas seguidas será conciliar o bom desempenho com equilíbrio de atuações entre os dois tempos dos jogos. Em caso de sucesso, o treinador entende que pode aproximar o time das vitórias e fazer um 2º turno mais equilibrado e sem sustos.