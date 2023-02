O Goiás venceu o Goiânia por 2 a 0, na manhã deste domingo (12), pela 10ª rodada do Campeonato Goiano, e segue na liderança do Estadual. O zagueiro Lucas Halter e o atacante Vinícius marcaram os gols esmeraldinos.

A partida foi o último clássico da 1ª fase da competição, que terá sua rodada final, que define últimos classificados, os rebaixados e os confrontos das quartas de final, na quarta-feira (15).

A vitória deixa o Goiás com 23 pontos. O Goiânia segue com 11 pontos e pode se complicar na luta pela classificação às quartas de final, pois pode ser ultrapassado pelo Goianésia, que joga na tarde deste domingo (12).

Veja a tabela do Goianão

É a quinta vitória seguida do Goiás no Goianão - bateu Vila Nova, Inhumas, Grêmio Anápolis, Goianésia e Goiânia. São oito jogos de invencibilidade na competição.

O Galo é, neste momento, o time que fecha o G8 e pode terminar a rodada fora da faixa de classificação.

Por causa da vitória do Vila Nova, no sábado (11), e do Atlético-GO, na manhã deste domingo (12), a disputa pela 1ª colocação da 1ª fase vai para a última rodada.

Na última rodada do Goianão, o Goiás pega o Morrinhos, fora de casa, quarta-feira (15), às 19h30. Nos mesmos dia e horário, o Goiânia enfrenta o Iporá, em casa, no Estádio Olímpico.

O JOGO

O Goiás marcou logo no início da partida, aos 3 minutos. Em cobrança de escanteio, o alviverde tinha muitos jogadores na área. Inicialmente, Johnathan defendeu cabeceio de Nicolas. Na sobra, a jogada de zagueiros deu certo. Sidimar ajeitou para Lucas Halter, que chutou para marcar.

Leia também:

+ Tadeu recebe homenagem ao alcançar 200 jogos pelo Goiás

A primeira etapa foi de amplo domínio esmeraldino, que poderia ter aumentado em vários lances de perigo. Logo após o gol, Apodi quase marcou tentando tirar do goleiro. A bola foi para fora.

Aos 9, Sander carimbou a trave com chute cruzado. Aos 14, Apodi chutou por cima do gol. Willian Oliveira tentou de cabeça, para a defesa de Johnathan, aos 22. O goleiro do Goiânia pegou também a tentativa de Alesson, um minuto depois.

Willian Oliveira chutou da linha da grande área aos 25, mas a bola saiu pelo alto. Alesson, aos 33, após inversão da esquerda para a direita, recebe de Apodi, que ajeitou de cabeça, e chega batendo, mas chuta por cima.

O Goiânia chegou duas vezes, com Assuério aos 12 e em falta cobrada por Isaac aos 39, mas sem tanto perigo.

O segundo gol foi uma ótima jogada construída pelo Goiás de pé em pé. Na direita, a bola passou de Zé Ricardo para Kauan e daí para Nicolas e Alesson até chegar a Vinícius, na esquerda da área, finalizar. 2 a 0.

O Goiás voltou para o segundo tempo com Marquinhos Gabriel e sem Kauan, que foi amarelado na etapa inicial. O Goiânia também mudou e conseguiu incomodar mais o alviverde.

A primeira defesa de Tadeu no jogo ocorreu aos 14 minutos, em chute de muito longe de Jean Kennedy. Antes, aos 2 minutos, o Goiânia pediu pênalti por toque no braço de Willian Oliveira, mas o braço estava colado ao corpo.

Aos 17, o Goiânia conseguiu fazer uma jogada com Wallace, que chutou para a defesa de Tadeu, mas o jogador estava impedido. Aos 21, Felipe arriscou de longe em sua primeira participação após entrar, mas a bola subiu muito.

Aos 26, Alesson teve gol não validado porque o assistente assinalou impedimento.

Até o fim do jogo, foram poucas chances de perigo, o Goiás diminuiu o ritmo e o Goiânia só conseguiu ficar perto de marcar aos 48, em finalização de Irismar de fora da área que passou raspando a trave.

FICHA TÉCNICA

Goiás: Tadeu; Apodi (Bruno Santos), Lucas Halter, Sidimar e Sander; Zé Ricardo (Jhonny Lucas), Willian Oliveira (Felipe) e Kauan (Marquinhos Gabriel); Alesson (Vitor Hugo), Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira

Goiânia: Johnathan; Gabriel (Júnior Ramos), Eduardo, Marcelo Xavier e Paulinho (Irismar); Olívio (Jean Kennedy), Nilson (Samuel) e Tabata (Nivaldo); Assuério, Wallace e Isaac. Técnico: Alex Godoi

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia)

Data: 12/2 (domingo)

Árbitro: Anderson Gonçalves

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Jonny Kamenach

Gols: Lucas Halter (3'/1ºT), Vinícius (43'/1ºT)

Público pagante: 5.807

Público total: 7.584

Renda: R$ 91.435,00