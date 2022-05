Esporte Goiás vence o Vila Nova e conquista o 7º título do Goiano no Sub-15 Time esmeraldino voltou a golear o Tigre, desta vez por 4 a 1, e confirmou a conquista do caneco estadual

O Goiás voltou a golear o Vila Nova na decisão do Campeonato Goiano Sub-15 e conquistou o título nas categorias de base em 2022. O time esmeraldino é o maior campeão da competição, com sete conquistas - o torneio foi disputado pela primeira vez em 2010. No placar agregado, o Goiás superou o rival colorado por 7 a 1. Na ida, venceu o Vila Nova por 3 a 0 no CT Toca ...