Esporte Goiás vence Remo, vai a 61 pontos e pode subir na próxima rodada Alviverde bateu o time paraense por 1 a 0, com gol de Alef Manga no segundo tempo

No dia em que Botafogo e Coritiba selaram o acesso à Série A, o Goiás venceu a segunda seguida na Série B e também se aproximou do retorno à elite nacional. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Remo na noite desta segunda-feira (15), no Estádio Baenão, em Belém, o alviverde alcançou 61 pontos e pode subir na próxima rodada, a 37ª e penúltima da Segundona. Para subir, precisa ...