Esporte Goiás vence Santa Maria em jogo-treino Nicolas e Élvis, remanescentes do elenco de 2021, marcaram os gols esmeraldinos na vitória por 2 a 1

O Goiás venceu o jogo-treino contra o Santa Maria-DF, por 2 a 1, na tarde desta terça-feira (18), no CT Edmo Pinheiro. Os gols esmeraldinos foram marcados por Nicolas e Élvis, enquanto Watthimen descontou para a equipe do Distrito Federal. O Goiás iniciou a atividade escalado com Tadeu, Maguinho, Éverson, Caetano e Artur; Auremir, Fellipe Bastos e Élvis; Apodi,...