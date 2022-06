Recuperado de lesão e titular nos últimos jogos do Goiás, o atacante Vinícius acredita que está próximo de retomar o ritmo de jogo que fez dele um dos principais destaques do Goiás no início da temporada.

De acordo com o atacante, o que falta para ele é ter de volta o ritmo de jogo e isso tem sido adquirido com a presença constante dele nas partidas esmeraldinas desde que se recuperou da lesão que o tirou de campo por 40 dias.

"Estou voltando ao meu ritmo, aos poucos, as dores estão diminuindo cada vez mais. Espero, o mais rápido possível, ter mais fôlego e ritmo de jogo, é o que falta agora para embalar de novo e fazer grandes atuações", destacou.

Para Vinícius, além do processo de fisioterapia e preparação física, o trabalho psicológico para recuperar a confiança tem sido fundamental para ele, que nunca tinha se lesionado com tal gravidade na carreira. "Até você se acostumar, entrar nesse ritmo e ter essa confiança, você tem de trabalhar a questão mental de confiança, de dar o tapa e fazer aquela jogada", destacou Vinícius.

Para o duelo contra o Cuiabá, o Goiás tem a necessidade de voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro para deixar a zona do rebaixamento. "Temos de seguir as instruções do professor, jogar bem, fazer um jogo competitivo e buscar nosso resultado. Precisamos da vitória e vamos buscá-la", destacou.