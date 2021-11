Esporte Goiás vira contra o Atlético-GO e conquista título do Goiano Sub-17 Com placar agregado de 4 a 3, time esmeraldino fatura o título e vaga para disputar a Copa do Brasil da categoria em 2022

O Goiás é campeão goiano na categoria Sub-17. A equipe esmeraldina reverteu a vantagem do Atlético-GO, nesta quinta-feira (18), e conquistou o título da competição estadual com placar agregado de 4 a 3. Na ida, no CT do Dragão, o time alviverde foi superado pelo Dragão por 2 a 1, mas venceu o jogo da volta por 3 a 1. A partirda foi disputada no CT Edmo Pinheiro. Nolasco, Pedrinh...