O Goiás voltou a ser derrotado na 1ª fase do Campeonato Brasileiro sub-20. Na manhã desta sexta-feira (6), a equipe esmeraldina foi superada pelo Fluminense, por 1 a 0, no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba (SP). O gol da vitória tricolor foi marcado por Esterfany, aos 31 minutos do 2º tempo.

Com o revés, o time esmeraldino segue sem pontuar no Grupo E da competição e ocupa a última colocação da chave, atrás do Cresspom-DF, com três pontos, e a dupla Fla-Flu, que tem quatro pontos cada.

A técnica Christiane Guimarães mandou a campo a seguinte formação: Jéssica; Thalita, Amanda, Loanne, Sarah, Deborah, Alanna, Leandra, Victoria, Jenifer e Janete. No decorrer do jogo, a treinadora deu oportunidades para Lorrany, Ana Clara, Marcela e Ana Flávia.

O Goiás volta a jogar pelo torneio no domingo (8), às 18h30, no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba (SP).