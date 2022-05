O Goiás voltou a ser goleado pelo Flamengo, por 6 a 0, em jogo válido pela 1ª fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de futebol feminino, na noite desta terça-feira (10), no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

Com a derrota elástica, mesmo placar sofrido para o Flamengo no último domingo, o Goiás segue na lanterna do Grupo E sem somar pontos e ainda sem marcar gols na competição. O time esmeraldino tem saldo negativo de 14 gols até o momento.

Na partida desta terça-feira (10), a técnica Christiane Guimarães colocou em campo: Jessica, Thalita, Amanda, Loanne e Maria Eduarda; Sarah, Deborah e Janete; Victoria, Jenifer e Alanna. No decorrer da partida, a treinadora acionou Leandra, Lorrany, Ana Clara e Ana Flávia.

O Goiás ainda cumpre dois jogos nesta competição sub-20. Na quinta-feira (12), as esmeraldinas enfrentam o Fluminense e fecham a participação no sábado (14) diante do Cresspom-DF.