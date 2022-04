Esporte Goiás volta a sofrer com fragilidade defensiva e já é defesa mais vazada da Série A Neste início ruim da atual edição do Brasileirão, o Goiás sofreu sete gols em três jogos (2,33 por jogo)

Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás volta a sofrer com a fragilidade defensiva. Após três rodadas, a equipe já aparece como dona da defesa mais vazada da competição com sete gols sofridos em três jogos, ao lado do Juventude. Em dois dos três jogos disputados neste retorno ao Brasileirão, o Goiás foi vazado três vezes. Na estreia, o time foi golead...