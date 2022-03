Esporte Goiás volta a ter rival da elite nacional na Copa do Brasil Equipe esmeraldina jogará contra o RB Bragantino na 3ª fase. Ida será em Goiânia, com decisão em Bragança/SP

O Goiás vai enfrentar o Red Bull Bragantino pela 3ª fase da Copa do Brasil. Será um duelo entre dois clubes que estão na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste estágio da competição, o duelo será decidido em jogos de ida e volta com o time esmeraldino decidindo a vaga em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.A diretoria esmeraldina preferiu não comentar sobr...