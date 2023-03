O Goiás ratificou sua classificação para semifinal ao vencer o Goiânia, por 1 a 0, na tarde deste domingo (5), no Estádio Hailé Pinheiro. Com a vitória, a equipe esmeraldina chega à penúltima fase do Campeonato Goiano como líder da classificação geral e ostenta uma invencibilidade de 13 jogos na temporada. Agora, o Goiás terá pela frente o Anápolis.

Como havia goleado o Galo por 8 a 3 no jogo de ida, o Goiás entrou em campo com uma necessidade apenas protocolar de vencer a partida para seguir como 1º colocado na classificação geral. Para isso, o técnico Guto Ferreira apostou em um time alternativo com jogadores que não foram titulares contra o ASA-AL pela Copa do Brasil no meio da semana.

Logo nos primeiros minutos, estava claro que o jogo da volta do clássico Go-Go não seria tão recheado de gols como a partida disputada no Serra Dourada. O placar só foi aberto aos 31 minutos, quando o lateral direito Apodi apareceu como atacante dentro da área e finalizou para vencer o goleiro Johnathan.

A vitória parcial deixou o Goiás ainda mais tranquilo na partida. O Goiânia precisava de ao menos um empate para carimbar vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. No entanto, o Galo não demonstrava força ofensiva e o goleiro Tadeu era um espectador de luxo.

Na etapa final, os dois técnicos mexeram nas equipes e a temperatura do jogo caiu. O Goiás administrava a vantagem bem e conseguiu ampliar aos 36 minutos do 2º tempo. O atacante Nicolas, que entrou no intervalo, recebeu cruzamento milimétrico de Palacios e cabeceou com força para dar números finais ao placar. Com o gol anotado neste domingo (5), Nicolas chegou ao oitavo gol neste Goianão e voltou a ficar isolado na artilharia da competição.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Data: 5/3/2023 (domingo).

Horário: 16 horas.

Árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso.

Assistentes: Cristhian Passos e Alexandre Amaral.

Goiás: Matheus Alves; Apodi (Bruno Santos), Sidimar, Edu e Hugo (Sander); Willian Oliveira, Jhonny Lucas (Nathan Melo) e Kauan (Nicolas); Palacios, Gabriel Novaes (Philippe) e Alesson. Técnico: Guto Ferreira.

Goiânia: Johnathan; Gabriel Alves, Rhyan (Gaúcho), Eduardo Leite e Iago (Rodrigo); Júnior Ramos (Samuel), Italo e Assuério; Isaac, Irismar (Jean Keneddy) e Nilson (Nivaldo). Técnico: Alex Godoi.

Gols: Apodi aos 31’ do 1º tempo e Nicolas aos 36’ do 2º tempo (Goiás)

Público: 5.124 pagantes

Renda: R$ 74.130,00