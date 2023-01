Goiás e Anápolis entram em campo no encerramento da 3ª rodada do Goianão 2023 com o mesmo objetivo: vencer e deixar os tropeços recentes para trás. As equipes duelam nesta quinta-feira (19), a partir das 19h30, na Serrinha.

A equipe esmeraldina tenta resposta rápida no Estadual após perder o clássico para o Atlético-GO, na última rodada, marcada por reclamação do lado alviverde por causa da marcação do pênalti que selou a vitória rubro-negra. O Anápolis ainda não venceu no Goianão e quer repetir o feito de 2022 e surpreender na Serrinha (venceu por 2 a 1 ano passado).

“O Campeonato Goiano se mostra muito equilibrado. Esperamos fazer um grande jogo em casa, queremos colocar tudo que preparamos na pré temporada e dois jogos. O resultado no jogo passado não foi o esperado, mas bola para a frente e vamos buscar os três pontos contra o Anápolis”, comentou o zagueiro Sidimar, que se recuperou de uma lesão no tendão de Aquiles e voltou a ser titular do Goiás.

O defensor, que tem apelido de “xerife” no clube esmeraldino, foi titular nos dois jogos da equipe neste Goianão, diante de Aparecidense e Atlético-GO. Jogou todos os minutos e é considerado um dos líderes do elenco do Goiás.

“Estou feliz com minha volta, depois de tudo que aconteceu ano passado, com minha cirurgia. Estou feliz com meu desempenho físico e técnico. Sofri bastante, mas foi sofrimento que agora está valendo a pena. Sabemos como o futebol é físico hoje em dia, pude evoluir nos treinamentos e espero manter esse desempenho para ajudar o Goiás”, declarou Sidimar.

Finalistas do Goianão em 2016, ano de título esmeraldino, Anápolis e Goiás vão fazer o 161º jogo entre as equipes na história. A equipe alviverde venceu 80 vezes, foram 33 triunfos do Galo da Comarca e 47 empates.

No ano passado, o Anápolis quebrou longo jejum contra a equipe esmeraldina e voltou a vencer o time alviverde como visitante depois de 14 anos. Na ocasião, Erick Bahia, destaque do Galo da Comarca no ano passado, marcou duas vezes na vitória de 2 a 1 na Serrinha. Nicolas, que segue como titular no ataque do Goiás, descontou.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 3ª rodada

Jogo: Goiás x Anápolis

Local: estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 19/1/2023

Horário: 19h30

Transmissão: DAZN Brasil

Ingressos: 50 reais (Cadeiras e visitantes), 30 reais (Tobogã) e 40 reais (Espaço Família)

Promoção: torcedor paga meia-entrada com camisa do Goiás

Árbitro: Gabriel Queiroz

Assistentes: Tiago Gomes e Adriano Mendes

GOIÁS: Tadeu; Apodi, Sidimar, Lucas Halter e Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo e Carlos Maia (Julian Palacios); Diego Gonçalves, Nicolas e Vinicius. Técnico: Guto Ferreira.

ANÁPOLIS: Márcio Fernandes (Vinicius Machado); Fábio, Igor Matheus, Rafael e Davi; Felipe Dias, Elyeser (Diego Bispo) e Ariel; Gonzalo e Tito. Técnico: Luiz Carlos Winck.