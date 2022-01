Esporte Goiás x Anápolis: esmeraldino teste elenco na Serrinha Time esmeraldino deve ter estreia e mudanças no time titular no 1º jogo como mandante no Estadual

Com expectativa de estreia de reforço e possibilidade de rodízio, o Goiás recebe o Anápolis para apresentar melhor impressão ao seu torcedor na busca pela primeira vitória no Campeonato Goiano. O encontro entre os times será na Serrinha, neste sábado (29), a partir das 16h30, pela 2ª rodada do Grupo A da competição estadual. (Veja a escala de arbitragem, prováveis forma...