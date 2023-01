A versão 2023 do Goiás será testada pela primeira vez na noite desta quinta-feira (12), às 20h30, diante da Aparecidense no Estádio Hailé Pinheiro. O time esmeraldino apresentará algumas novidades de seu elenco reforçado, e o novo técnico Guto Ferreira iniciará sua trajetória pelo clube. O Goiás começa sua caminhada para tentar encerrar um hiato sem títulos. A Aparecidense quer mostrar potencial para voltar a decidir as fases mais avançadas.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos)

Mesmo saindo satisfeito da temporada passada, o Goiás passou por uma reformulação com 13 contratações e a mudança na comissão técnica. Guto Ferreira chegou ao clube esmeraldino para substituir Jair Ventura e traçou como objetivo uma temporada com melhores resultados do que foi a anterior.

Isso implica dizer que, para melhorar no Campeonato Goiano, o Goiás precisa voltar a ser campeão. Em 2022, o time esmeraldino chegou à decisão, mas foi derrotado, dentro de casa, pelo rival Atlético-GO e sentiu um sabor amargo de ver o adversário comemorar em sua casa. Além disso, o torcedor esmeraldino não solta o grito de campeão desde 2018, quando o Goiás venceu o Goiano sobre a Aparecidense, adversária da estreia nesta quinta-feira (12).

Após dois períodos de treinos fortes em Goiânia, antes e depois das festas do fim de ano, o Goiás chega para a estreia com o elenco ainda heterogêneo em termos físicos e em busca de conjunto. Guto Ferreira lembrou que ao menos cinco titulares da temporada passada saíram do clube e isso pede uma nova reestruturação. Reynaldo César, Auremir, Matheus Sales, Dadá Belmonte e Pedro Raul são jogadores que terminaram o ano no time titular e deixaram o Goiás.

Até o fechamento desta edição, 8 dos 13 reforços, além do técnico Guto Ferreira, foram regularizados com seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A comissão técnica aguarda novas regularizações nesta quinta-feira (12), o que pode significar em mudanças na escalação.

Na Aparecidense, a estratégia da diretoria do Camaleão foi manter o técnico Moacir Júnior, que fez um bom trabalho pelo clube na reta final da Série C e quase levou o time de Aparecida de Goiânia para a Série B do Brasileiro.

A base do elenco foi mantida, com o atacante Alex Henrique como grande expoente técnico e esperança de gols.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Lucas Halter (Yan Souto) e Hugo (Sander); Willian Oliveira, Zé Ricardo e Marquinhos Gabriel; Fernandinho (Diego Gonçalves), Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira

APARECIDENSE: Pedro Henrique; Léo Pereira, Wesley Matos, Vanderley e Rodrigues; Renato, Rodriguinho e Robert; Gilvan, Alex Henrique e Elielton. Técnico: Moacir Júnior

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia)

Data: 12/01/2022

Horário: 20h30

Transmissão: Dazn

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Leone Carvalho e Jonny Kamenach

Ingressos: R$ 50 (cadeiras e setor visitante), R$ 40 (espaço família), R$ 30 (tobogã)

Promoção: torcedor com camisa do Goiás paga meia-entrada