O Goiás entra em campo neste sábado (9), às 20h30, na Serrinha, para enfrentar o Athletico-PR e deixar a desconfortável zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro teste do time esmeraldino sem a presença do ex-capitão Élvis, que deixou o clube no meio desta semana após pedir rescisão contratual.

(Veja escalações, onde assistir, arbitragem no fim deste texto)

O time esmeraldino tem feito uma campanha com entradas e saídas da zona do rebaixamento, sem ainda conseguir atingir o patamar esperado pelo clube, que é se inserir na primeira metade da tabela de classificação.

Contra o Athletico-PR, o Goiás terá a oportunidade de sair da zona da degola mais uma vez e iniciar uma reação nesta reta final do 1º turno para vislumbrar coisas melhores na segunda metade da competição.

O problema é que o elenco esmeraldino não para de sofrer baixas. As lesões já diminuíram o número de opções para o técnico Jair Ventura montar a equipe. Além disso, nesta última semana, dois jogadores deixaram o clube após pedirem rescisões contratuais.

O zagueiro Sidnei, que já não vinha sendo utilizado pela comissão técnica nas últimas semanas, deixou a Serrinha para jogar pelo Las Palmas, da 2ª Divisão espanhola. A baixa mais sentida é a do meia Élvis, que pediu para deixar o clube e deve se transferir para algum clube do exterior também. Diferentemente de Sidnei, Élvis era titular da equipe e carregava a braçadeira de capitão.

O discurso dentro do elenco esmeraldino é de superação das perdas. O meio-campista Diego, que está jogando como um ala pelo lado direito, lembrou da importância de Élvis para o elenco esmeraldino, mas valorizou quem ficou no clube e aqueles que poderão entrar em campo para buscar uma vitória sobre o Furacão.

“Ficamos muito surpresos com essa notícia porque o Élvis era um líder do nosso grupo. Ele era muito importante porque exercia liderança dentro e fora de campo”, frisou Diego. “Agora, temos de tocar a bola para a frente, virar essa página e esquecer. Temos que ir com os jogadores que temos, de um grupo muito qualificado”, completou.

Para o lugar de Élvis, o técnico Jair Ventura deverá optar pela experiência de Fellipe Bastos nesta partida contra o Furacão. O treinador tem também como uma alternativa a escalação de Luan Dias, o que deixaria a equipe um pouco mais ofensiva.

Com a saída de Élvis, o papel de capitão da equipe será ocupado pelo goleiro Tadeu, líder do elenco e jogador esmeraldino com mais jogos pelo clube entre todos que compõem o atual plantel esmeraldino. Entre os jogadores de linha, Élvis era quem mais tinha jogos disputados pelo Goiás no elenco, com 67 jogos.

O zagueiro Reynaldo César passa a ser o jogador de linha com mais partidas pelo clube neste plantel, com 62 jogos. Ele vai liderar novamente o trio de defesa que Jair Ventura deve colocar em campo com a manutenção de Caetano e Yan Souto.

Furacão joga para assumir liderança

O Athletico-PR vive grande fase na temporada e encara, no duelo contra o Goiás, uma oportunidade de dormir na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.

Liderado pelo experiente técnico Luiz Felipe Scolari, o Furacão deu uma guinada na temporada com a chegada do treinador e vive uma invencibilidade de 14 partidas por Série A, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América.

A partida deste sábado (9), diante do Goiás, será realizada entre copas. Na última quarta-feira, o Athletico-PR conseguiu classificação ao empatar com o Libertad, do Paraguai, fora de casa, com um empate salvador nos acréscimos. Na próxima terça-feira (12), o time paranaense disputa lugar nas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time de Scolari venceu o Bahia, por 2 a 1, fora de casa, e jogará por um empate na Arena da Baixada.

Forte em três frentes, o Furacão não quer desperdiçar pontos na Serrinha e, se conquistar uma vitória, vai dormir na liderança da competição, uma vez que o atual líder, o Palmeiras, só joga no domingo (10).

Para atingir esse objetivo, Felipão deverá preservar alguns jogadores e também tem alguns desfalques. O atacante Pablo está em fase de transição física, enquanto Thiago Heleno, Julimar, Reinaldo e Vitinho ainda estão entregues ao departamento médico. O atacante Pedro Rocha está com o futuro indefinido no clube e não deve ser aproveitado pela comissão técnica. No time titular, há dúvida entre Orejuela e Khellven.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Fellipe Bastos (Luan Dias) e Juan (Danilo Barcelos); Pedro Raul e Vinícius. Técnico: Jair Ventura

ATHLETICO-PR: Bento; Orejuela (Khellven), Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Erick, Matheus Fernandes e Vítor Bueno; Vítor Roque, Cuello e Canobbio. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia)

Data: 9/7/2022 (sábado)

Horário: 20h30

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)

Ingressos: R$ 50 (Cadeiras), R$ 40 (Tobogã), R$ 40 (Espaço Família), R$ 50 (Visitante)