Esporte Goiás x Atlético-GO: decisão em alta rotação Goiás e Atlético-GO fazem, na Serrinha, final que pode dar taça ao alviverde após três edições ou colocar o Dragão como segundo maior vencedor no estado

Goiás e Atlético-GO e Goiás disputam novamente a final do Goianão e só um festejará a conquista do título do Estadual em partida que será realizada no Estádio da Serrinha, neste sábado (2), a partir das 16h30. No clássico, por ter vencido a partida de ida por 1 a 0 - gol de Marlon Freitas, em cobrança de pênalti polêmico -, o Dragão tem a vantagem do empate. Para voltar a s...