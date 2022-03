Esporte Goiás x Atlético-GO: decisão em ano de elite Alviverde e rubro-negro voltam a decidir o Estadual e, agora, o fazem em uma temporada em que vão medir forças também na Série A do Brasileiro

Principais equipes do futebol goiano nas últimas décadas, Goiás e Atlético-GO voltam a medir forças na grande decisão do Campeonato Goiano. Dois representantes goianos na Série A do Campeonato Brasileiro, os clubes se enfrentam em ida e volta, em seus estádios particulares, em busca da taça do Goianão 2022. É a primeira final direta entre os dois rivais em uma tempor...