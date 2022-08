Goiás e Atlético-GO protagonizam, neste sábado (27), na Serrinha, o sexto encontro entre os dois clubes pela Série A do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos e o time esmeraldino pode, pela primeira vez, abrir uma distância de dez pontos na tabela para o rival, algo que se mostrou corriqueiro para o time rubro-negro nas duas últimas edições em que concorreram juntos na 1ª Divisão.

Além de valer muito pela rivalidade e para os interesses das duas equipes na tabela de classificação, o clássico na Serrinha também serve como uma oportunidade para o Goiás abrir uma distância considerável para o Dragão, dar um passo importante para escapar do rebaixamento e obter 100% de aproveitamento contra o adversário local no Brasileirão deste ano.

O retrospecto em confrontos diretos entre os dois rivais na elite por pontos corridos é favorável ao Goiás, que só perdeu uma partida para o Atlético-GO. Por sua vez, o time rubro-negro sempre levou vantagem na tabela de classificação diante dos esmeraldinos. Os dois clubes goianos disputam pela terceira vez juntos o Brasileirão na fórmula dos pontos corridos.

Em 2010, o Atlético-GO assegurou a permanência na Série A e viu o Goiás ser rebaixado com nove pontos a menos na tabela de classificação. Dez temporadas depois, o desfecho foi idêntico, mas com uma vantagem ainda mais expressiva na tabela para o Dragão, que terminou a competição com 50 pontos, enquanto o time esmeraldino teve só 37 pontos.

Para o time atleticano, o momento vivido atualmente na tabela de classificação em relação ao Goiás é algo raro. O time esmeraldino está à frente do Dragão, com sete pontos de vantagem, algo que ocorreu somente após três rodadas, sendo duas na edição de 2010 e outra na atual edição.

O Atlético-GO se acostumou a ver o rival pelo retrovisor na tabela de classificação da Série A. Ao todo, o time rubro-negro passou 28 rodadas à frente do Goiás com pelo menos oito pontos de vantagem sobre o rival. A diferença chegou a ser de 16 pontos na tabela, após a conclusão da 33ª rodada da Série A de 2020.

O momento, agora, é outro. O Atlético-GO ocupa a penúltima colocação na tabela de classificação, com 22 pontos, e está ameaçado de rebaixamento. Por outro lado, o Goiás faz um bom 2º turno e se coloca no meio da tabela, a seis pontos do Z4. O objetivo esmeraldino é vencer o clássico para aumentar a distância para o rival e reduzir seu risco de degola.

Em comparação com o 1º turno, o Goiás chega ao clássico diante do Atlético-GO com sete pontos conquistados em 12 pontos disputados no 2º turno, enquanto nas quatro primeiras rodadas da primeira metade da competição tinha somado apenas dois pontos na mesma sequência.

O Dragão também tem campanha melhor, com cinco pontos conquistados ante três obtidos na sequência inicial da competição. Curiosamente, o time rubro-negro chega ao clássico contra o Goiás novamente após empates com Cuiabá e Botafogo.

Além dos dois clássicos pela Série A do Brasileiro, Goiás e Atlético-GO se enfrentaram duplamente por outras duas competições na atual temporada. Na final do Campeonato Goiano, o Atlético-GO levou a melhor ao vencer as duas partidas sobre o rival, conquistando a taça na Serrinha. No mesmo local, o Dragão superou o adversário esmeraldino, de goleada, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil após empate no primeiro jogo.