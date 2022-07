Só um goiano segue na Copa do Brasil. Goiás e Atlético-GO fazem jogo histórico daqui a pouco, a partir das 19 horas desta quarta-feira (13), no Estádio da Serrinha. É o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A ida terminou em 0 a 0.

A uma hora do início do jogo, os dois times divulgaram as escalações:

O Goiás, do técnico Jair Ventura, terá:

Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Fellipe Bastos e Danilo Barcelos; Nicolas e Pedro Raul

Jair Ventura, desde que chegou, conseguiu fazer um time competitivo.

O Atlético-GO, do técnico Jorginho, terá:

Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Edson, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Wellington Rato e Luiz Fernando

Jorginho vai para sua terceira decisão eliminatória em 2022 no Atlético-GO.

O jogo da ida, no Accioly, terminou sem gols - empate por 0 a 0. É por isso que ninguém tem vantagem nesta quarta-feira (13). Quem vencer avança. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Quem passar para a fase quartas de final leva uma premiação de R$ 3,9 milhões e conhecerá seu adversário na próxima fase em um sorteio.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira/SP (Fifa)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/sP (Fifa) e Guilherme Dias Camilo/MG (Fifa)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP (VAR-Fifa)

Na televisão, a transmissão será do Premiere 1 e do SporTV.

Os ingressos para a partida estão esgotados. Foram 13.100 emitidos, incluindo o dos sócios. O público pode ser o maior da história da Serrinha, que atualmente é da partida de volta da final do Campeonato Goiano deste ano, de 12.294 pagantes, registrado em 2 de abril 2022.