Entre os relacionados de Goiás e Atlético-GO para o jogo desta tarde no Estádio da Serrinha, Jorginho certamente é o que mais vivenciou toda a atmosfera que envolve o principal clássico do futebol goiano dos últimos anos. Desde 2013 no Dragão, o camisa 10 atleticano disputou 20 vezes a partida, marcou quatro gols sobre o alviverde, sofreu dois pênaltis em duas decisões de título do Estadual (2019 e 2022) e foi campeão de três temporadas do Goianão (2014, 19 e 22) sobre o principal adversário do time rubro-negro.

O camisa 10 não jogou os clássicos de 2013, 2015 (emprestado ao futebol sul-coreano), 2018 (estava no futebol árabe) e 2021 (atuava pelo Ceará).

Pelo Atlético-GO, são 315 atuações, 53 gols, quatro títulos e um acesso à Série A (2019). Números incontestáveis do jogador que teve a semana de recuperação de dores no tornozelo esquerdo para estar em campo e reeditar o trio de meio-campo que se deu muito bem no Estadual, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, ao lado de Marlon Freitas e de Gabriel Baralhas.

Quando Jorginho tem de se ausentar do time, abre um problema, pois o técnico precisa recuar Wellington Rato e o recém-chegado Kelvin para serem armadores.

Outro Jorginho, o treinador, tenta administrar a carência de um meia armador de origem como o xará. Por isso, costuma poupá-lo em alguns jogos, como ocorreu contra o Cuiabá-MT no último domingo (21). Rato não reeditou o bom futebol e foi substituído após expulsão do zagueiro Lucas Gazal.

Jorginho tem a missão de conduzir o Dragão na Serrinha no sexto clássico da temporada. O meia esteve presente em quatro deles. Estava suspenso na final do Goianão 2022 (Dragão 3 a 1). Ao lado de colegas de elenco, festejou o título sem entrar em campo no jogo decisivo. Voltou ao palco do clássico deste sábado (27) para abrir o placar na goleada de 3 a 0, pela Copa do Brasil.

Coincidentemente, um clássico diante do Goiás abriu a ruptura dele com o Atlético-GO na temporada 2020. Há dois anos, no dia 22 de agosto, o alviverde venceu o Dragão por 2 a 0 pela Série A na Serrinha. Jorginho e o capitão Gilvan não atuaram bem.

O camisa 10 jogou mais duas vezes, nas derrotas para o São José-RS (1 a 0, na Copa do Brasil) e Ceará (2 a 0, na Série A). O técnico Vagner Mancini decidiu colocá-lo na reserva, mas o jogador se rebelou e pediu para deixar o clube.