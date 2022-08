O atacante Vinícius, de 29 anos, chegou ao Goiás com o status de presente de Natal da diretoria esmeraldina e não demorou a cair nas graças da torcida com um ótimo início de temporada. Só que o jogador sofreu uma lesão justamente no primeiro clássico contra o Atlético-GO, na final do Campeonato Goiano, o que tornou o restante do ano uma verdadeira gangorra para o atacante.

O jogador conviveu com recuperação demorada de lesão e não conseguiu ter um retorno consistente. Sempre que parecia que iria embalar novamente, acabava sentindo desconforto e falta de confiança.

Por esse motivo, Vinícius perdeu o clássico do 1º turno contra o Atlético-GO, com vitória esmeraldina no Estádio Antônio Accioly, por 1 a 0. Habilidoso e rápido pelo lado esquerdo do campo, o atacante não conseguiu ser decisivo nos clássicos em que participou pela Copa do Brasil, com eliminação esmeraldina diante do Dragão.

Aos poucos, Vinícius vai voltando a atingir o ponto mais alto da gangorra vivida na temporada. Nos últimos dois jogos, o atacante foi o responsável por distribuir duas assistências para os gols de Dadá Belmonte e Pedro Raul, que renderam quatro importantes pontos ao Goiás no Brasileiro.

Na temporada, Vinícius e o uruguaio De Arrascaeta, do Flamengo, são os principais garçons do futebol brasileiro. Enquanto o jogador rubro-negro distribuiu 16 passes decisivos para gols de companheiros, Vinícius serviu os colegas em 12 ocasiões.

Porém, quando o assunto é bola na rede o atacante esmeraldino está devendo. Vinícius não marca pelo Goiás desde o dia 23 de março, quando fez um dos dois gols esmeraldinos na derrota para o Iporá, na Serrinha.

Em 32 jogos disputados com a camisa do Goiás, Vinícius marcou apenas quatro gols até agora. No entanto, uma curiosidade é que todos os tentos anotados pelo atacante foram feitos na Serrinha, local da partida deste sábado (27) contra o Atlético-GO.

Ao lado de Pedro Raul, Vinícius é uma das principais armas ofensivas do Goiás nesta temporada. Só que o Dragão tem conseguido neutralizar essa força.

Assim como Vinícius não conseguiu sequer uma assistência contra o rival, o artilheiro Pedro Raul ainda não balançou as redes do seu ex-clube em 2022. No jogo deste sábado (27), a dupla terá oportunidade para se redimir do último encontro entre os dois clubes desta temporada.