Esporte Goiás x Atlético-GO: mais um capítulo da rivalidade em mata-matas No recorte de decisões eliminatórias desde 2006, Atlético-GO leva vantagem sobre o Goiás

Atlético-GO e Goiás têm sido protagonistas juntos no futebol goiano desde 2006 e estarão envolvidos mais uma vez em uma disputa eliminatória para medir forças, desta vez em cenário nacional, pela Copa do Brasil. O retrospecto em decisões neste período é acirrado, mas com vantagem conquistada pelo Dragão nos últimos confrontos no estilo mata-mata. O Atlético-GO voltou...