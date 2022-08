O duelo deste sábado (27) entre Goiás e Atlético-GO, pela 24ª rodada da Série A, registrou o maior público entre os clássicos goianos na temporada. Antes mesmo da bola rolar, o clube esmeraldino divulgou que 12.370 ingressos foram adquiridos e 13.781 foi o público total da partida na Serrinha.

Por decisão do Ministério Público de Goiás, os clássicos goianos são disputados com torcida única, do time mandante. Neste sábado, apenas esmeraldinos foram à Serrinha para acompanhar a partida do Brasileirão.

Dos dez clássicos goianos, os cinco primeiros com maiores lotações foram entre Goiás e Atlético-GO - confira todos os números no final desta nota. O outro clássico da temporada foi entre o Dragão com o Vila Nova. O trio disputou clássicos pelo Goianão, Série A e Copa do Brasil.

O maior público em clássicos até então era do duelo de volta da final do Campeonato Goiano, em que o Atlético-GO venceu o Goiás, na Serrinha, por 3 a 1, sob olhares de 12.294 pagantes e 13.211 de público total.

Confira todos os públicos dos clássicos goianos na temporada:

Série A - 27/8/2022 - Serrinha

Goiás x Atlético-GO: 12.370 (pagantes) e 13.781 (total)

Goianão - 2/4/2022 - Serrinha

Goiás 1x2 Atlético-GO: 12.294 (pagantes) e 13.211 (total)

Copa do Brasil - 13/7/2022 - Serrinha

Goiás 0x3 Atlético-GO: 12.097 (pagantes) e 13.607 (total)

Goianão - 26/3/2022 - Accioly

Atlético-GO 1x0 Goiás: 11.723 (pagantes) e 12.089 (total)

Copa do Brasil - 22/6/2022 - Accioly

Atlético-GO 0x0 Goiás: 9.893 (pagantes) e 10.645 (total)

Goiano - 22/3/2022 - OBA

Vila Nova 1x1 Atlético-GO: 9.615 (pagantes) e 10 mil (total)

Goiano - 19/3/2022 - Accioly

Atlético-GO 3x2 Vila Nova: 5.779 (pagantes) e 6.387 (total)

Série A - 8/5/2022 - Accioly

Atlético-GO 0x1 Goiás: 4.683 (pagantes) e 5.431 (total)

Goiano - 5/2/2022 - OBA

Vila Nova 3x2 Atlético-GO: 3.565 (pagantes) e 3.665 (total)

Goiano - 19/2/2022 - Accioly

Atlético-GO 0x2 Vila Nova: 3.540 (pagantes) e 3.895 (total)