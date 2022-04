Esporte Goiás x Atlético-GO: papo com campeões O POPULAR conversou com ex-jogadores sobre suas conquistas e sobre a partida entre Goiás e Atlético-GO, que decidem o Goianão 2022, neste sábado (2), às 16h30, na Serrinha

Carro do prêmio virou casa da mãe de artilheiro do Goiás Finais de campeonato marcam eternamente a vida dos campeões. O título de 2009 do Goiás contra o Atlético-GO ajudou um dos artilheiros da decisão, o atacante Felipe, a construir a casa de sua mãe (Vercinda da Silva) no interior do Rio Grande do Sul. O time esmeraldino venceu o Dragão por 2 a 0, na ocasião...