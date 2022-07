No primeiro dia de vendas para o público geral, a torcida do Goiás esgotou a carga total de ingressos disponibilizada para a partida contra o Atlético-GO, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A diretoria esmeraldina abriu as vendas dos bilhetes no primeiro dia de comercialização para o público geral apenas por meio do site. A intenção era abrir a venda física de ingressos nesta segunda-feira (10), mas a procura foi alta e os ingressos já estão esgotados.

A expectativa é que a Serrinha receba um público recorde do estádio, que foi registrado na final do Campeonato Goiano contra o próprio Atlético-GO com 13.211 pessoas (12.294 pagantes).

