O Goiás iniciou nesta quarta-feira (24) a venda de ingressos para o clássico contra o Atlético-GO, que será disputado na Serrinha, no próximo sábado (27), pela Série A do Campeonato Brasileiro. A procura por bilhetes tem sido grande e torcedores tem relatado alguma instabilidade na hora de efetuar as compras.

Nesta quarta-feira (24), os bilhetes são comercializados exclusivamente pelo site ingresso.goiasec.com.br, caso ainda existam ingressos disponíveis a venda física nas bilheterias da Serrinha será iniciada nesta quinta-feira (25), às 9 horas. O jogo será disputado com torcida única do Goiás.

Desde que foi remodelada, a Serrinha registrou seus maiores públicos justamente nos clássicos entre Goiás e Atlético-GO, na final do Campeonato Goiano de 2022 e oitavas de final da Copa do Brasil. O maior público pagante foi de 12.294 torcedores na final da competição estadual, enquanto o recorde de público presente foi registrado na Copa do Brasil com 13.607 torcedores presentes.

Confira os valores dos ingressos:

- Cadeiras: R$ 60

- Tobogã: R$ 40

- Espaço Família: R$ 40

- Setor 03: R$ 40

Torcedores com a camisa oficial do Goiás têm direito a meia-entrada

