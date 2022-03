Esporte Goiás x Atlético-GO: vivência decisiva entre os finalistas Esmeraldinos e atleticanos usam experiência de momentos de decisão como trunfo. No Goiás, Apodi pode conquistar 6º estadual diferente. No Dragão, cinco jogadores já foram campeões no clube rubro-negro

Pouco mais de 90 minutos separam jogadores de Atlético-GO e Goiás de escreverem seus nomes nas histórias dos respectivos clubes. Ser campeão é ficar lembrado e ter decisões e títulos no currículo significa um trunfo importante para lidar com momentos como o de sábado (2), na Serrinha, no jogo de volta da final do Goianão. A maioria do elenco esmeraldino tenta vencer...