Esporte Goiás x Atlético-MG: mais uma tentativa de recuperação Em duelo na Serrinha, técnico Jair Ventura vai para o quarto jogo no comando do clube esmeraldino

O Goiás recebe o Atlético-MG na tarde deste sábado (30), às 18h30, no Estádio da Serrinha, em busca de reabilitação na temporada e de sua primeira vitória no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Na zona do rebaixamento após três rodadas disputadas, a equipe esmeraldina quer pontos contra a forte equipe do Galo para “estrear” na competição nacional. Esta será a quarta p...