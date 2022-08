Para voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro e se distanciar da zona do rebaixamento, o Goiás enfrenta o Avaí na tarde deste sábado (13), às 16h30, no Estádio da Serrinha. O time esmeraldino mira o confronto direto e tem na vitória um resultado inegociável para dar sequência na campanha que visa a permanência na elite nacional. A partida também será o duelo entre dois dos principais goleadores da competição.

(Onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos no fim deste texto, na ficha técnica)

Após ser derrotado pelo líder Palmeiras, por 3 a 0, o Goiás volta a receber uma equipe “do campeonato dele”. Goiás e Avaí têm o mesmo objetivo, que é escapar do rebaixamento. Neste momento, os dois times estão fora do Z4 e disputam posição na tabela de classificação.

Para voltar a vencer diante da torcida na Serrinha, o Goiás terá como reforço os retornos dos laterais Maguinho e Sávio. Pela direita, Maguinho cumpriu suspensão automática e volta ao time. Sávio se recuperou de uma lesão muscular e está à disposição do técnico Jair Ventura.

O treinador esmeraldino deve adotar o sistema 4-4-2 para enfrentar o Avaí, com mais jogadores no meio-campo e dois atacantes. O artilheiro Pedro Raul é peça certa no comando de ataque, mas existe dúvida sobre qual será seu companheiro de ataque. Dadá Belmonte e Renato Júnior disputam posição.

Leia também:

+ Presidente do Goiás diz que suspendeu contratações para não atrasar salários e premiações

+ Com estilo reativo, Goiás é time mais faltoso do Brasileiro

No meio-campo, o Goiás terá o retorno de Diego, que atuou na lateral contra o Palmeiras. Ao lado dele, para formar uma trinca de volantes, três jogadores disputam duas vagas: Matheus Sales, Fellipe Bastos e Caio Vinícius.

Com 11 gols marcados, Pedro Raul é o vice-artilheiro do Brasileirão atrás apenas do argentino Germán Cano, do Fluminense, que tem 13 gols. No comando ofensivo do Avaí, o destaque é para Guilherme Bissoli, que já balançou as redes dez vezes nesta Série A.

No 1º turno, no jogo realizado na Ressacada, cada um dos artilheiros deixou sua marca. Bissoli fez o segundo gol do Avaí naquela partida, enquanto Pedro Raul marcou o primeiro esmeraldino e deu início a uma reação após ver o Goiás sofrer 3 a 0. A partida terminaria com 3 a 2 no placar.

O Avaí chega para esta partida na Serrinha para encerrar um jejum de quatro jogos sem vitórias no Brasileirão - um empate e três derrotas. O técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o lateral direito Kelvin e pode promover a estreia do lateral Thales Oleques.

FICHA TÉCNICA

Goiás: Tadeu; Maguinho, Reynaldo César, Lucas Halter e Sávio; Diego, Matheus Sales, Fellipe Bastos (Caio Vinícius) e Luan Dias; Pedro Raul e Dadá Belmonte (Renato Júnior). Técnico: Jair Ventura

Avaí: Vladimir; Renato (Thales), Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Bruno Silva, Raniele e Eduardo; Muriqui, Pottker e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia)

Data: 13/8/2022 (sábado)

Horário: 16h30

Onde assistir: Premiere 2

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ingressos: R$ 50 (cadeiras), R$ 40 (tobogã), R$ 40 (Espaço Família) e R$ 50 (visitantes)