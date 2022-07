Após quase quatro meses desde a estreia no Campeonato Brasileiro, Goiás e Coritiba voltam a se enfrentar com muitas diferenças em relação ao jogo da 1ª rodada. O que não mudou foi a expectativa para o reencontro entre a torcida esmeraldina e o atacante Alef Manga, que colecionou polêmicas na passagem pela Serrinha.

A primeira confusão vivida por Alef Manga na passagem pelo Goiás foi logo na coletiva de apresentação, quando o atacante declarou que gostaria de sair do time esmeraldino para ir para um clube grande. A declaração gerou desconforto na torcida e o atacante acabou se retratando.

(Ficha técnica de Goiás x Coritiba, com escalações, ingressos, onde assistir e arbitragem no fim deste texto)

Em outro episódio, Alef Manga discutiu com um torcedor e quase houve uma briga. Manga também era considerado jogador de convívio difícil dentro do clube. O atacante também discutiu rispidamente com o técnico Marcelo Cabo em um jogo. A diretoria esmeraldina não se esforçou para mantê-lo no elenco para 2022.

A principal mudança no Goiás em relação ao jogo da abertura do Brasileiro é no comando técnico, que tinha Glauber Ramos e agora tem Jair Ventura. Além do treinador, o time esmeraldino teve em campo quatro jogadores que não vão jogar novamente contra o Coxa.

Leia também:

+ Goiás x Coritiba: onde assistir, escalações e outros detalhes

+ Jair Ventura vê evolução no Goiás e espera bom 2º turno

O meia Élvis já deixou o clube para jogar pela Ponte Preta. O zagueiro Da Silva e o atacante Luiz Filipe tiveram graves lesões e desfalcam o Goiás até o fim da atual temporada. Outra baixa certa é o lateral direito Apodi, que ainda aprimora a parte física em processo de recuperação de uma lesão.

Do lado do Coritiba, o técnico paraguaio Gustavo Morínigo é um dos treinadores com trabalhos mais longevos no futebol brasileiro atualmente. Ele dirige o Coxa desde janeiro de 2021 e está acostumado a enfrentar o Goiás em diferentes circunstâncias. Ele já enfrentou o Goiás três vezes, venceu uma, perdeu uma e empatou outra.

Entre os jogadores, o Coritiba pode repetir o time que goleou o Goiás na 1ª rodada quase que de forma integral. A linha defensiva é a mesma e o trio de ataque também. E é o trio de ataque a maior preocupação para o Goiás, pois conta com goleadores como Léo Gamalho e Alef Manga, ambos ex-jogadores do time esmeraldino, e ainda a revelação Igor Paixão.

O trio é responsável por mais da metade dos gols marcados pelo Coritiba neste Brasileirão. O artilheiro da equipe é Léo Gamalho, com seis gols marcados, enquanto Igor Paixão balançou as redes quatro vezes e Alef Manga marcou outros três gols. Juntos são 13 gols dos 22 anotados pelo Coxa na competição.

Se o trio de ataque inspira cuidados, a defesa é o ponto mais fraco do Coritiba. O time paranaense é dono da segunda defesa mais vazada do Brasileirão com 30 gols sofridos em 19 jogos disputados, ao lado do Avaí. Só o Juventude tem números piores, pois já sofreu 32 gols.

Esse aspecto pode deixar o torcedor esmeraldino mais esperançoso, sobretudo pela produção ofensiva do Goiás, que tem melhorado. Nos dois últimos jogos, contra Fluminense e São Paulo, o time esmeraldino balançou as redes cinco vezes e viu o atacante Pedro Raul subir no quadro de artilheiros.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Danilo Cardoso (Reynaldo César) e Sávio; Caio Vinícius, Diego e Vinícius; Nicolas, Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

CORITIBA: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Bernardo (Bruno Gomes ou Val) e Régis; Alef Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data: 30/7/2022 (sábado)

Horário: 16h30

Onde assistir: Premiere 2

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Ingressos: R$ 50 (cadeiras), R$ 40 (tobogã), R$ 40 (Espaço Família), R$ 50 (Visitante). Promoção: torcedor com a camisa oficial do Goiás paga meia-entrada