O Goiás recebe o Coritiba neste sábado (30), às 16h30, na Serrinha, para dar início ao 2º turno da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino trata a vitória como único resultado possível diante do Coxa, única equipe que conseguiu golear o time esmeraldino no 1º turno do Brasileirão.

Com 22 pontos na tabela de classificação, o Goiás tem como objetivo principal somar o número “mágico” de 45 pontos para se livrar o quanto antes do rebaixamento à Série B para depois pensar em outras metas.

(Ficha técnica com escalações, ingressos, onde assistir e arbitragem no fim deste texto)

Por isso, a partida contra o Coritiba terá peso ainda maior e é tratada nas alamedas do CT Edmo Pinheiro como uma “final de Copa do Mundo”. Adversário deste sábado (30), o Coritiba tem a mesma pontuação do Goiás, mas leva vantagem pelos critérios de desempate.

Uma vitória esmeraldina faria o Goiás subir ao menos uma posição na tabela e criaria uma vantagem de três pontos para um concorrente direto na luta para escapar da degola.

O técnico Jair Ventura ainda lembrou que é importante vencer o Coritiba, pois o Goiás foi goleado, por 3 a 0, na estreia do Brasileirão no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Esse foi o único jogo esmeraldino na competição nacional que não tinha o técnico Jair Ventura à beira do campo. A equipe ainda era dirigida por Glauber Ramos à época.

“Só a vitória nos interessa, principalmente pelo início do returno. Iniciamos o 1º turno com zero pontos porque, fora de casa, perdemos para o Coritiba. Então, precisamos vencer esse jogo”, disse Jair Ventura.

Jair Ventura disse que, como mandante, o Goiás precisa impor seu jogo e ser bem equilibrado para buscar a vitória sobre a equipe paranaense.

“Nós respeitamos o Coritiba, mas, dentro de casa, na Serrinha, temos de impor o nosso jogo. Vamos fazer de tudo para sair com a vitória diante do nosso torcedor.”

Para montar a equipe nesta partida, o treinador esmeraldino não poderá contar com três jogadores de meio-campo. Fellipe Bastos e Luan Dias acumularam três cartões amarelos e terão de cumprir suspensão automática, enquanto o volante Matheus Sales não poderá jogar por força contratual - está emprestado ao Goiás pelo Coritiba.

Por outro lado, o zagueiro Reynaldo César volta a ficar como opção para Jair Ventura após cumprir suspensão automática. A tendência é que ele retorne ao time na vaga de Danilo Cardoso, que fez gol no empate com o São Paulo, por 3 a 3, no Morumbi.

Sem contar com um meia de criatividade, após a saída de Élvis, o técnico Jair Ventura ainda busca a melhor solução para compor o setor. Fellipe Bastos seria uma opção, mas, como está impedido de jogar, o treinador esmeraldino deverá apresentar uma alternativa. Existe a chance do atacante Vinícius jogar um pouco mais recuado para municiar Pedro Raul e Nicolas no ataque.

O técnico paraguaio Gustavo Morínigo terá o retorno do volante Willian Farias no meio-campo. A dúvida é sobre quem vai jogar ao lado dele. Bernardo, Bruno Gomes e Val disputam essa posição. Quem está confirmado na partida é o atacante Alef Manga, ex-Goiás, que voltará a jogar na Serrinha. Nas redes sociais, muitos torcedores esmeraldinos prometem “pegar no pé” do jogador.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Danilo Cardoso (Reynaldo César) e Sávio; Caio Vinícius, Diego e Vinícius; Nicolas, Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

CORITIBA: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Bernardo (Bruno Gomes ou Val) e Régis; Alef Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data: 30/7/2022 (sábado)

Horário: 16h30

Onde assistir: Premiere 2

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Ingressos: R$ 50 (cadeiras), R$ 40 (tobogã), R$ 40 (Espaço Família), R$ 50 (Visitante). Promoção: torcedor com a camisa oficial do Goiás paga meia-entrada