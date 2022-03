Esporte Goiás x Criciúma: decisão com casa cheia Diante de adversário indigesto, Goiás busca, na Serrinha, classificação à 3ª fase do torneio

Com a casa cheia e atmosfera favorável, o Goiás entra em campo, nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Estádio da Serrinha, para buscar uma vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. O time esmeraldino tem pela frente o Criciúma, adversário historicamente complicado para o Goiás. O Goiás chega para a decisão embalado por uma sequência de 11 jogos sem derrotas na temporada...