O Goiás faz confronto direto com o Cuiabá neste domingo (26), às 18 horas, na Serrinha, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino tem a oportunidade de sair da zona do rebaixamento, mas terá de superar a dificuldade que tem encontrado de conquistar vitórias sobre equipes que estão, assim como ele, na parte inferior da tabela de classificação da elite nacional.

Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto

Com 14 pontos, o Goiás soma apenas três vitórias neste retorno à 1ª Divisão nacional. Duas delas foram obtidas contra clubes que aparecem, atualmente, entre os dez primeiros colocados na classificação. O time esmeraldino, liderado por Jair Ventura, derrotou o Santos, por 1 a 0, em casa, e o Botafogo, por 2 a 1, de virada, fora de casa. O alvinegro paulista ocupa a 8ª colocação, enquanto o carioca está uma posição acima.

A única vitória esmeraldina contra equipes da parte inferior da classificação foi no clássico contra o Atlético-GO, por 1 a 0, ainda na 5ª rodada. Em 13 rodadas, o Goiás ainda empatou com Ceará e Fortaleza, além de ter sido derrotado por Flamengo, Avaí e Coritiba. Por isso, cresce a necessidade de uma vitória sobre o Cuiabá, neste domingo (26), para não ser ultrapassado pelo concorrente na luta contra o rebaixamento.

O atacante Vinícius alertou para a necessidade inadiável de uma vitória sobre o Cuiabá, por se tratar de um confronto direto muito importante para a sequência do Goiás. “É um jogo dentro de casa e precisamos fazer a nossa obrigação, que é sair com a vitória. Precisamos jogar em equipe e dar de tudo para sair vitoriosos”, destacou Vinícius.

Após a partida contra o Cuiabá, o time esmeraldino tem o América-MG pela frente, equipe que ocupa, atualmente, a 15ª posição. Até lá, o Goiás já pretende estar numa condição melhor na tabela.

Para a partida contra o Cuiabá, o técnico Jair Ventura já sabe que não poderá contar com o zagueiro Da Silva, que sofreu ruptura do ligamento colateral medial do joelho e deve desfalcar a equipe esmeraldina por dois meses. O defensor não poderia atuar, de qualquer forma, por causa de suspensão. Outro jogador que não poderá entrar em campo é o lateral direito Maguinho, que cumpre suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Em relação ao time que foi derrotado pelo Corinthians, na Série A, o zagueiro Reynaldo César e o volante Matheus Sales estarão de volta, assim como ocorreu no clássico diante do Atlético-GO pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (22).

Em relação ao time que entrou em campo contra o Dragão, o sistema com três zagueiros deve ser mantido de início. A novidade no meio-campo deve ser a entrada de Caio Vinícius, com Diego sendo deslocado para a ala direita. Na outra extremidade do campo, no lado esquerdo, Dadá Belmonte pode dar lugar a Juan Pablo.

Destaque no empate do Goiás diante do Atlético-GO, o meia Élvis vai reencontrar o Cuiabá pela primeira vez desde que trocou a equipe mato-grossense pelo time da Serrinha. Outro ex-Cuiabá no elenco é o volante Auremir, que deve ficar como opção entre os reservas na partida deste domingo (26).

No Cuiabá, o técnico português António Oliveira não comandará a equipe à beira do gramado. O treinador recebeu três cartões amarelos em três jogos no clube do Mato Grosso e terá de cumprir suspensão. Outro desfalque é o meia Pepê, que ainda se recupera de uma pancada na cabeça. A novidade é o retorno do zagueiro Alan Empereur, mas o jogador deve iniciar a partida apenas como uma opção no banco de reservas.

Alviverde tem chance para se recuperar em casa

A partida contra o Cuiabá é uma oportunidade para o Goiás melhorar seu aproveitamento jogando dentro da Serrinha. O time esmeraldino perdeu a invencibilidade em seu estádio, nesta Série A, ao ser derrotado pelo Internacional, por 2 a 1, na 12ª rodada. Apesar de ter ficado quase um terço do campeonato sem perder em casa, a invencibilidade era recheada de empates e faz com que o Goiás seja o quinto pior mandante entre os 20 clubes que disputam a elite nacional.

O aproveitamento esmeraldino é de apenas 38,9% na Serrinha e a sequência sem vitórias diante da torcida já dura três partidas.

Nos últimos três jogos como mandante, o Goiás também viu cair a média de público pagante na Serrinha. Nas partidas contra Red Bull Bragantino, Ceará e Internacional, a média foi de 6.815 torcedores pagantes no estádio esmeraldino. Por isso, o presidente do clube, Paulo Rogério Pinheiro, fez um apelo para que a torcida compareça em peso contra o Cuiabá, já que a diretoria reduziu os valores dos ingressos.

“Nos últimos jogos, nós não conseguimos encher a Serrinha. Temos um jogo contra o Cuiabá, domingo, e coloquei os ingressos com o preço do Campeonato Goiano. São nesses jogos, contra o Cuiabá, que é um concorrente direto nosso, que temos de mostrar nossa força”, salientou Paulo Rogério Pinheiro, em recado para a torcida em sua rede social. “Gostaria muito que enchessem a Serrinha, é um jogo muito importante”, completou.

Desde o início do Campeonato Brasileiro, o presidente esmeraldino disse que seria um desafio ver a torcida lotando a Serrinha em jogos contra adversários mais modestos, uma vez que tinha certeza que o estádio teria lotação máxima contra os maiores clubes do futebol nacional.

O ingresso mais caro vai custar 50 reais no setor das cadeiras, mas o torcedor com a camisa oficial do Goiás pagará meia-entrada (25 reais). No tobogã, a inteira custa 40 reais, mesmo valor do Espaço Família, sendo que em todos esses setores a promoção da camisa oficial é válida. O ingresso para o visitante custa 50 reais.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 14ª rodada

Jogo: Goiás x Cuiabá

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 26/6/2022

Horário: 18 horas

Transmissão: Premiere

Ingressos: 50 reais (Cadeiras), 40 reais (Tobogã), 40 reais (Espaço Família) e 50 reais (Visitante). Promoção: torcedor com a camisa oficial do Goiás paga meia-entrada

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Élvis e Dadá Belmonte (Juan Pablo); Vinícius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Rodriguinho; André Luís, André e Felipe Marques. Técnico: Bruno Lazaroni (interino)