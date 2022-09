Diante de um estádio lotado, o Goiás vai testar seu bom momento na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no domingo (11) à noite, às 19 horas, na Serrinha. O time esmeraldino tenta manter a série invicta que já dura quatro jogos para permanecer na parte de cima da tabela de classificação. A partida deve ser carregada de emoção, pois será a primeira após a morte de Hailé Pinheiro, principal dirigente da história do Goiás.

(Confira, no fim da reportagem, escalações, arbitragem e onde assistir)

O Goiás chega ao confronto contra o Flamengo, finalista da Copa Libertadores da América, em seu melhor momento nesta temporada. O time comandado por Jair Ventura conseguiu emplacar três vitórias seguidas contra Atlético-GO, Atlético-MG e Santos.

A equipe deixou as cercanias da zona do rebaixamento e quer se livrar logo de qualquer risco para sonhar com voos internacionais para a próxima temporada. Uma boa exibição sobre o rubro-negro carioca pode ser a injeção de ânimo para mudar o time goiano de patamar dentro da tabela de classificação.

A partida prometia reunir três dos principais goleadores do futebol brasileiro nesta temporada no gramado da Serrinha, mas os atacantes Pedro e Gabigol, do Flamengo, estão suspensos e não viajaram para Goiânia. Com isso, o protagonismo pode ficar com o atacante Pedro Raul, artilheiro do Brasileirão, até o início da rodada, com 14 gols na competição nacional.

O jogador esmeraldino foi mais uma vez citado pelo técnico Tite, desta vez na entrevista coletiva concedida após a convocação da seleção brasileira para amistosos diante de Tunísia e Gana. Na lista está o nome de Pedro, do Flamengo.

Apesar dos desfalques do Flamengo, o técnico Jair Ventura adotou um discurso respeitoso quanto ao recheado elenco rubro-negro. “Não muda em nada, sabemos da força do elenco do Flamengo. Nessa janela, eles foram bem pesados nas contratações para poder jogar várias competições. Vamos pegar o time que é finalista da Libertadores, sabemos da força deles. Mas também estamos no nosso melhor momento desde que eu cheguei aqui no Goiás. Respeitamos a forte equipe do Flamengo, mas vamos fazer de tudo para continuar com a nossa sequência de vitórias”, destacou o treinador esmeraldino.

É com esse espírito que o Goiás vai enfrentar o vice-líder do Campeonato Brasileiro e entrará em campo ciente do resultado obtido pelo Palmeiras no sábado (10) à noite contra o Juventude. Como também tem os seus objetivos bem traçados, o time esmeraldino está motivado para a partida.

Além dos ingredientes técnicos, um componente emocional estará em campo e na atmosfera da Serrinha. A partida contará com homenagens ao ex-presidente Hailé Pinheiro, que morreu na última quarta-feira (7) e foi velado no estádio onde a bola vai rolar neste domingo. O técnico Jair Ventura disse que essa motivação está presente no ambiente do clube.

Leia também:

+ Jair Ventura valoriza tempo de trabalho no Goiás

+ Tite volta a elogiar Pedro Raul ao explicar convocação de Pedro

“É difícil ainda, o legado dele é muito grande e não vai se apagar. Mesmo sem ter trabalhado aqui, já sabia do legado dele. Não tive o privilégio de conhecê-lo, mas sentimos a atmosfera dele no clube. Será um jogo especial por tudo que envolveu, perdemos o nosso patrono. Sabemos da dificuldade do jogo, mas que a gente possa homenageá-lo com um bom resultado”, disse o treinador esmeraldino.

Neste domingo, o Goiás tem mais uma chance de encerrar um tabu que vive contra o Flamengo. O time esmeraldino não vence o clube carioca há sete partida, com seis derrotas e apenas um empate neste intervalo de tempo.

A última vitória esmeraldina se deu em 2014, quando venceu em Cuiabá, na Arena Pantanal, por 1 a 0, com gol do atacante Samuel. A última vitória em Goiânia é ainda mais longínqua, pois aconteceu no Brasileirão de 2009, quando o Goiás venceu no Serra Dourada, por 3 a 2, com gols de Amaral, Léo Lima e Iarley. Os gols do Flamengo foram de Petkovic e Adriano “Imperador”.

Goiás deve repetir time

Sem problemas para escalar o Goiás titular que vai buscar uma vitória sobre o Flamengo, o técnico Jair Ventura ainda conta com o acréscimo de uma opção para o banco de reservas, já que o volante Caio Vinícius cumpriu suspensão automática e pode ser utilizado pelo treinador.

Embora seja adepto de surpresas na escalação, Jair Ventura deve manter a formação utilizada nas vitórias sobre o Atlético-MG e Santos.

O treinador esmeraldino valorizou o bom momento vivido pela equipe e o período que teve para descansar os atletas e para treinar melhor a equipe.

“Quando você tem um tempo maior de recuperação, você treina mais, fica melhor e mais forte fisicamente também”, disse Jair Ventura, antes do treino que teve como presença ilustre o pai dele, Jairzinho, o Furacão da Copa de 70.

Fla chega sem Pedro e Gabigol

O técnico Dorival Júnior terá de administrar as energias do seu elenco para a partida contra o Goiás. Isso porque o clube chega de uma classificação para final da Copa Libertadores no meio da semana e terá de olhar para frente, pois encara o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (14).

No jogo deste domingo (11), na Serrinha, o treinador já sabe que não poderá contar com os atacantes Pedro e Gabigol, ambos suspensos, assim como o zagueiro Fabrício Bruno.

Assim, o atacante Mateusão, do time sub-20, deve ganhar espaço na equipe titular. Outra opção seria escalar um time com um ataque mais móvel com Marinho e Everton Cebolinha.

Outra preocupação de Dorival Júnior para escalar a equipe diante do Goiás é o meia uruguaio Arrascaeta, que tem acusado desgaste físico nos últimos dias e pode ser mais uma baixa.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Reynaldo César, Caetano e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius. Técnico: Jair Ventura

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Arturo Vidal, Diego Ribas e Everton Ribeiro; Marinho (Mateusão) e Everton Cebolinha. Técnico: Dorival Júnior

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia)

Data: 11/9/2022 (domingo)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere e Sportv (todo o Brasil)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (FIFA/SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Ingressos: R$ 120 (tobogã) - é o único setor que ainda tem bilhetes