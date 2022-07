Goiás e Fluminense fazem confronto de estilos diferentes de jogo nesta quarta-feira (20), a partir das 19 horas, na Serrinha, pela 18ª rodada da Série A. O time esmeraldino costuma ter jogo mais direto, por abdicar da posse de bola. Ter o domínio da pelota é a principal característica da equipe carioca, liderada pelo técnico Fernando Diniz.

A média de posse do Goiás na Série A é de 41,1%. O time esmeraldino é o que menos fica com a bola no Brasileirão. O Flu é o 2º que mais fica com a bola, com 57,2% de posse em média. O Atlético-MG lidera com 58,2%.

O confronto na Serrinha também marca o encontro de equipes em fases distintas na competição. O Goiás ainda não conseguiu engrenar na Série A, por isso não abriu vantagem para a zona de rebaixamento. O Fluminense, por sua vez, não perde há oito jogos na temporada, subiu na classificação e agora está na briga pelo pelotão de frente do Brasileirão.

Nestes cenários, Goiás e Fluminense buscam uma vitória que vai ter gosto diferente para os times. A equipe esmeraldina quer voltar a vencer na Serrinha para acabar de vez com a “dor” causada pela eliminação na Copa do Brasil, para o rival Atlético-GO, no último compromisso do time como mandante na temporada.

Segundo o zagueiro Reinaldo, vencer o Fluminense vai ajudar a retomar a confiança do torcedor depois da eliminação para o rival rubro-negro. “Sabemos que decepcionamos o torcedor, e ainda estamos feridos com isso. Queremos dar uma resposta (em campo). A Copa do Brasil já passou, nosso campeonato agora é o Brasileiro”, frisou o zagueiro, que ganhou novos companheiros nos últimos dias.

O zagueiro Danilo Cardoso e o lateral esquerdo Sávio, ambos regularizados, estão à disposição para o duelo contra o Fluminense. Da dupla, só o lateral deve ser titular na vaga de Danilo Barcelos, que não pode enfrentar o time carioca por força de contrato por estar emprestado pelo clube tricolor.

Outros reforços contratados pelo Goiás são o meia Marco Antônio e o zagueiro Lucas Halter ainda aguardam regularização.

“É importante (reforçar a defesa) porque só temos três zagueiros e, com a chegada de mais dois, dá uma fortalecida no elenco. É uma disputa sadia porque todo mundo quer jogar e nos tirar de uma zona de conforto. Serão bem-vindos. Conheço o Halter (Lucas), do Athletico-PR, joguei com ele e, quando chegar, será recebido com o maior prazer e o nosso elenco estará pronto para ajudá-lo também”, concluiu o zagueiro Reynaldo.

O Fluminense chega a Goiânia embalado pela sequência positiva de resultados e de olho na vice-liderança da competição. Para o duelo, o técnico Fernando Diniz volta a contar com o zagueiro Nino, que foi ausência contra o São Paulo, por indisposição.

O treinador também pode promover estreias. Regularizados, o atacante Marrony e o meia Michel Araujo podem ser novidades na equipe tricolor.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 18ª rodada

Jogo: Goiás x Fluminense

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 20/7/2022

Horário: 19 horas

Transmissão: Premiere e Sportv

Ingressos: R$ 120 (Cadeiras), R$ 40 (Espaço Família), R$ 30 (Tobogã) e R$ 100 (visitantes).

Promoção: com a camisa do Goiás, o torcedor paga R$ 40 nas Cadeiras e meia-entrada nos demais setores destinados à torcida do Goiás

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior/PR

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Rafael Trombeta/PR

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Diego, Auremir (Luan Dias), Matheus Sales e Sávio; Pedro Raul e Vinícius. Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Nonato) e Ganso; Arias, Matheus Martins e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.