Para ratificar sua classificação à semifinal do Campeonato Goiano, o Goiás entra em campo na tarde deste domingo (5), às 16 horas, no Estádio Hailé Pinheiro, em clássico contra o Goiânia. O time esmeraldino pode até perder por quatro gols de diferença que estará na próxima fase do Goianão.

(Confira informações sobre ingressos, onde assistir, prováveis times e escala de arbitragem no fim deste texto)

A goleada imposta pelo time esmeraldino no jogo de ida encaminhou bastante a situação da para o jogo da volta. Por isso, o técnico Guto Ferreira deve poupar boa parte do time titular contra o Galo, pois o elenco fez uma viagem desgastante para o interior alagoano no meio da semana para eliminar o ASA, de Arapiraca (AL), da Copa do Brasil.

Nas próximas semanas, o Goiás estará envolvido em outros jogos decisivos pelas copas Verde e do Brasil. O clube deve se pautar pela gestão de energia neste fim de semana.

Embora deva mandar a campo uma formação alternativa contra o Goiânia, o Goiás almeja uma vitória sobre os alvinegros para se manter como líder geral do Campeonato Goiano somadas as duas fases disputadas.

Para não depender de um tropeço do Atlético-GO, o time esmeraldino precisa fazer o dever de casa e vencer o clássico. Com uma vitória diante da torcida, o Goiás chegará a 32 pontos e terá encaminhada uma vaga na Copa do Brasil de 2024.

Em relação ao time que iniciou a partida contra o ASA, Guto Ferreira deve manter o zagueiro Sidimar na formação principal. Ou seja, existe a possibilidade de até mesmo o goleiro Tadeu ser poupado deste jogo de domingo (5).

Após a goleada no Serra Dourada, o Goiânia precisa de um milagre para se classificar à fase semifinal. O Galo tem de conseguir uma inédita vitória por seis gols de diferença para avançar, ou, na pior das hipóteses, devolver a goleada por cinco gols de frente para levar a decisão para os pênaltis na Serrinha.

Ciente da dificuldade, o Goiânia muda o foco e vai buscar ao menos pontuar contra o Goiás. O time alvinegro ainda busca uma vaga na Série D do Brasileiro de 2024. Para que isso ocorra, o Galo precisa marcar um ponto a mais que o Iporá, concorrente direto por uma vaga.

O Goiânia entrará em campo ciente de sua tarefa, pois Atlético-GO e Iporá se enfrentam um pouco mais cedo, às 10 horas, no Estádio Antônio Accioly.

Na última semana, o técnico Alex Godoi perdeu algumas peças para a partida de volta. O volante Olívio e o atacante Wallace, artilheiro do Goiânia na competição com quatro gols marcados, rescindiram seus contratos e não fazem mais parte do elenco.

Por outro lado, o zagueiro Eduardo Leite cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição para o duelo que pode definir até mesmo o calendário do Galo na próxima temporada.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Data: 5/3/2023 (domingo).

Horário: 16 horas.

Transmissão: DAZN

Árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso.

Assistentes: Cristhian Passos e Alexandre Amaral.

Ingressos: R$ 40 (cadeiras e visitantes), R$ 30 (tobogã e espaço família).

Promoção: torcedor com a camisa do Goiás paga meia-entrada.

Goiás: Matheus Alves; Bruno Santos, Sidimar, Edu e Hugo; Willian Oliveira, Jhonny Lucas e Palacios; Apodi, Gabriel Novaes e Alesson. Técnico: Guto Ferreira.

Goiânia: Johnathan; Jean Kennedy, Rhyan, Eduardo Leite e Nilson; Júnior Ramos, Tabata e Irismar; Isaac, Assuério e Samuel. Técnico: Alex Godoi.