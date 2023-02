Já classificado para as quartas de final do Campeonato Goiano e líder isolado na tabela, o Goiás recebe o Goiânia na manhã deste domingo (12), às 10 horas, no Estádio Hailé Pinheiro. Para o time esmeraldino, o clássico Go-Go vale a permanência na 1ª colocação geral na fase de classificação, enquanto o Galo ainda briga por um lugar ao sol nas quartas de final.

(Confira, no fim deste texto, onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos)

O clássico é o último da 1ª fase, que se acostumou a ter esse tipo de confronto aos fins de semana nas últimas semanas. Na etapa de classificação, nenhum mandante perdeu clássico. Os rivais que se enfrentam neste domingo (12) têm uma vitória e uma derrota em clássicos até agora em 2023. O Goiás perdeu para o Atlético-GO e bateu o Vila Nova. O Goiânia venceu o Atlético-GO e caiu diante d o Vila Nova.

Contra o Goiânia, o Goiás encerra uma sequência de três jogos dentro da Serrinha. O time esmeraldino deseja manter 100% de aproveitamento nesta série e, se possível, passar mais uma partida sem sofrer gols. A meta é seguir crescendo na competição para chegar forte no mata-mata. O time esmeraldino vê como crucial uma vitória no clássico diante do Goiânia.

O Goiás mantém um retrospecto recente muito favorável em relação ao rival. A última derrota esmeraldina para o Goiânia ocorreu em 2001. De lá para cá, esmeraldinos e alvinegros se enfrentaram dez vezes, com sete vitórias do Goiás e três empates. Apesar disso, o goleiro Tadeu pregou respeito total ao Galo e disse que o Goiás precisará mostrar seu valor se quiser sair da Serrinha com três pontos.

“O Goiânia não é diferente das outras equipes, vamos ter todo o respeito. Nós sabemos da qualidade deles, não foi à toa que ganharam o jogo do Atlético-GO, de virada, e vimos que têm pontos positivos. Mas a camisa do Goiás é pesada, a maior da região. Nossa atitude, nosso trabalho e nosso preparo vão decidir os jogos”, destacou Tadeu.

O técnico Guto Ferreira não pode contar com Bruno Melo. O defensor, que atua como zagueiro e lateral esquerdo, terá de cumprir suspensão automática e deve dar espaço para Sander, que se recuperou de uma pancada no joelho, ou Hugo, que tem entrado bem na equipe e participado de forma frequente no apoio ao ataque.

O clássico deste domingo (12) pode ser importante também para o atacante Nicolas. Artilheiro do Goiás na temporada com quatro gols marcados, Nicolas não balançou as redes nos últimos quatro jogos do time esmeraldino na competição – vitórias sobre o Vila Nova, Inhumas, Grêmio Anápolis e Goianésia.

Nicolas tem sido bastante acionado pelo técnico Guto Ferreira neste Campeonato Goiano e participou de todas as partidas da equipe em 2023 até agora.

Após a vitória sobre o Goianésia, na última quarta-feira, o técnico Guto Ferreira elogiou o crescimento do Goiás na temporada, mas sabe que o time está longe do ideal desejado. Por isso, o jogo contra o Goiânia também é importante para o time esmeraldino medir a evolução em mais uma partida. Por causa do pouco tempo para treinos, os jogos também cumprem a função de dar maior conjunto à equipe que ainda está em formação.

Do lado alvinegro do clássico, o Goiânia está no limite dentro da faixa de classificação para as quartas de final. Com 11 pontos, o time alvinegro tem apenas um ponto de vantagem sobre o Goianésia, que ocupa a 9ª posição e é concorrente direto, assim como o Morrinhos, por uma vaga dentro do G8.

O Galo quer voltar a surpreender na competição, como fez diante do Atlético-GO há duas rodadas, no clássico disputado no Estádio Olímpico, quando o Dragão era líder.

Um dos principais destaques do Goiânia neste Campeonato Goiano, o atacante Assuério, de 29 anos, volta à Serrinha para reencontrar o clube que o revelou para o futebol. Pelo clube esmeraldino, o jogador disputou 22 jogos, entre 2010 e 2014, e marcou dois gols. Nesta temporada, Assuério balançou as redes no clássico contra o Dragão.

Com seis pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento e a duas rodadas do fim da fase de classificação, o Galo precisa de apenas um ponto para não depender de outro resultado para confirmar sua permanência na 1ª Divisão.

O técnico Alex Godoi deve usar estratégia para escolher a equipe que entra em campo no clássico, sem perder de vista o duelo contra o Iporá na 11ª rodada, que pode representar um confronto direto por uma vaga dentro do G8.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Lucas Halter e Sander (Hugo); Zé Ricardo, Felipe (Willian Oliveira) e Kauan; Alesson, Nicolas e Vinícius (Wendell). Técnico: Guto Ferreira

GOIÂNIA: Johnathan; Jean Kennedy, Eduardo, Marcelo Xavier (Jean) e Iago; Olívio, Nilson e Tabata; Assuério, Wallace e Isaac. Técnico: Alex Godoi

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia)

Data: 12/2 (domingo)

Horário: 10 horas

Onde assistir: DAZN e TV Brasil Central

Árbitro: Anderson Gonçalves

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Jonny Kamenach

Ingressos: R$ 40 (Cadeiras e Setor Visitante), R$ 30 (Tobogã e Espaço Família). Promoção: torcedor com a camisa do Goiás paga meia