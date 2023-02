O Goiás recebe o Goianésia na noite desta quarta-feira (8), às 19h30, no Estádio Hailé Pinheiro, e encara o confronto como mais uma etapa na construção da equipe sob o trabalho do técnico Guto Ferreira. O time esmeraldino quer colocar mais um tijolinho no processo de evolução e, ao mesmo tempo, somar os três pontos para deixar encaminhada sua classificação às quartas de final do Campeonato Goiano.

(Confira, no fim do texto, escalações, onde assistir, arbitragem e preço de ingressos)

O alviverde defende invencibilidade que já dura seis jogos. Mesmo com um rodízio de jogadores feito pelo técnico Guto Ferreira, a conjunto tem se tornado mais sólido e a cobrança é por evolução a cada passo neste Goianão. O objetivo é chegar forte na fase mata-mata da competição estadual e também nas estreias que terá pelas copas Sul-Americana e do Brasil.

Para o duelo desta quarta-feira (8), o técnico Guto Ferreira poderá contar novamente com a presença do volante Zé Ricardo, um dos destaques da equipe neste início de temporada e que cumpriu suspensão automática diante do Grêmio Anápolis. Por outro lado, o lateral esquerdo Sander, o zagueiro Lucas Halter e o atacante Diego Gonçalves são dúvidas.

Sander saiu de campo na vitória sobre o Grêmio Anápolis com muitas dores no joelho após sofrer uma pancada na região. O jogador não participou do treino desta terça-feira (7). Lucas Halter acusou cãibras na última partida e fez apenas um treino leve. Pode ser preservado pela comissão técnica. Diego Gonçalves sequer apareceu no campo durante a atividade aberta à imprensa nesta terça-feira.

Leia também:

+ Goianão terá VAR light, versão simplificada e mais barata do árbitro de vídeo

+ Tabela completa do Goianão 2023

O Goianésia, que saiu da faixa de classificação às quartas de final após a 8ª rodada, briga para voltar ao G8. O time comandado pelo técnico Sílvio Criciúma precisa se reabilitar e vê o Goiás como favorito nesta quarta-feira (8), mas o técnico crê que sua equipe pode surpreender para reagir e buscar uma vaga nas quartas de final.

“O Goiás é favorito contra o Goianésia e qualquer outra equipe jogando na Serrinha, mas nós temos as nossas chances e vamos de forma organizada e equilibrada buscar aumentá-las”, frisou Sílvio Criciúma.

FICHA TÉCNICA

<CP8><CL9>Tadeu; Bruno Santos, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Zé Ricardo, Felipe Ferreira (Willian Oliveira) e Kauan; Alesson (Diego Gonçalves), Nicolas e Vinícius. <MC>Técnico: </MC>Guto Ferreira

<CP8><CL9>Wallace; Júlio Ferrari, Rodrigo Paganelli, Marcão e Raphael Soares; Mateus da Silva, Edmundo e Gabriel Correia; Wellington (Elicley), Raí e Adailson. <MC>Técnico: </MC>Sílvio Criciúma

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Horário: 19h30

Onde assistir: DAZN e TV Brasil Central

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Leone Carvalho e Tiego dos Santos

Ingressos: R$ 40 (cadeiras e setor visitante), R$ 30 (tobogã e espaço família)

Promoção: torcedor com a camisa do Goiás paga meia