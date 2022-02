O Goiás coloca em jogo a liderança do Grupo A na tarde deste sábado (12) contra o Goianésia, às 16h30, na Serrinha, em partida que marca a abertura do 2º turno do Campeonato Goiano para a chave. Ainda com muitos desfalques no elenco, o time esmeraldino quer mostrar que a virada conquistada sobre o Azulão do Vale, na vitória por 4 a 3, quarta-feira (9), não foi circunstancial.

(Veja a escala de arbitragem, prováveis formações e como assistir no fim deste texto)

O técnico Glauber Ramos avisou que a base do time que iniciará o jogo deste sábado (12) será muito parecida com a que terminou a partida em Goianésia. A novidade pode ser o volante Auremir, que se recuperou de um desconforto muscular e pinta como opção. No entanto, ainda não é certo que o jogador retorne imediatamente para o time titular.

O treinador esmeraldino terá de gerir as peças que tem à disposição e dosar as energias dos jogadores que atuaram em Goianésia em uma partida muito intensa.

O atacante Pedro Raul ainda deve ficar fora da equipe neste sábado, pois se recupera de entorse no tornozelo e será preservado para a sequência da competição. Desta forma, o atacante Nicolas segue no comando de ataque.

O início de temporada de Nicolas é bom. O jogador é artilheiro do Campeonato Goiano com quatro gols em cinco jogos disputados, ao lado de Erick Bahia, do Anápolis. Nicolas tem aumentado, cada vez mais, o entrosamento com o atacante Vinícius, que é destaque pelo número de assistências que já distribuiu neste Goianão - quatro, três delas para Nicolas. Foi dessa parceria que nasceu o primeiro gol esmeraldino em Goianésia.

A vitória é considerada fundamental para o Goiás se consolidar na liderança da chave e se aproximar de uma classificação para as quartas de final de forma antecipada.

Do outro lado do confronto, o Goianésia vive o oposto. O Azulão do Vale tem apenas quatro pontos e lamentou muito a virada sofrida em casa. Com a derrota, o time é lanterna do Grupo A, na zona do rebaixamento à Divisão de Acesso.

Elenco e comissão técnica sentiram a pressão da torcida após a derrota em Goianésia e buscam uma reação imediata para se afastar da degola e buscar uma vaga nas quartas de final.

Para o jogo deste sábado (12), o técnico Edson Júnior tem desfalques importantes. O zagueiro Murilo, o lateral direito Rafael Cruz e o meia Leomir Soares estão entregues ao departamento médico. O treinador poderá contar novamente com o atacante Marcelinho, que ficou fora da última partida, e o goleiro Villar foi relacionado, mas ainda deve ficar apenas como opção ao titular Luan.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - Grupo A - 6ª rodada

Jogo: Goiás x Goianésia

Local: estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 12/2/2022

Horário: 16h30

Transmissão: TV Anhanguera e Eleven Sports

Ingressos: R$ 20 (tobogã), R$ 40 (cadeira leste) e R$ 30 (visitante).

Árbitro: Rafael Diniz (DF)

Assistentes: Cristhian Passos (GO) e Lucas Modesto (DF).

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Everson, Reynaldo César e Arthur; Fellipe Bastos, Caio Vinícius (Auremir) e Élvis; Diego (Apodi), Nicolas e Vinícius. Técnico: Glauber Ramos

GOIANÉSIA: Luan; Lucas Néwiton, Dedé, Marcelo Xavier e Rafael Franco; Anthony, Leomir Lucena, Dionathan e Lucas Gabriel; Nunes e Joãozinho. Técnico: Edson Júnior