Vice-líder do Campeonato Goiano com 14 pontos, o Goiás inicia neste domingo (5), às 16 horas, contra o Grêmio Anápolis, uma série de três jogos dentro do Estádio Hailé Pinheiro. O time esmeraldino quer usar essa sequência caseira para embalar dentro da competição, garantir classificação e chegar com força no mata-mata.

(Confira onde assistir, prováveis escalações, escala de arbitragem e valores dos ingressos no fim deste texto)

Após jogar recentemente contra Inhumas, Iporá e Crac como visitante em tipos variados de gramados, o Goiás avalia positivamente jogar as três próximas partidas em seu estádio. Além de enfrentar o Grêmio Anápolis, o time esmeraldino recebe o Goianésia e faz clássico com o Goiânia na Serrinha.

Perto da torcida e com uma boa qualidade de gramado, o objetivo é somar o maior número de pontos na série que se inicia diante do Grêmio Anápolis e, além disso, melhorar o nível de atuação para tentar chegar com força na próxima fase do Goianão.

O atacante Nicolas valorizou essa possibilidade que a tabela apresenta para o Goiás. O artilheiro esmeraldino (tem quatro gols no Estadual) quer fazer valer o mando de campo, mas sabe que não vai ser uma tarefa tão simples devido ao nivelamento da competição.

“É muito bom para nós, não precisamos viajar, o campo é bom e é diante do nosso torcedor. Temos três adversários pela frente e não será uma missão fácil, mas o Goiás entra em qualquer competição para buscar o título e melhores colocações”, destacou.

Bruno Melo, que é lateral esquerdo de ofício e tem jogado como zagueiro neste Goianão, também comemorou o fato de ter três jogos na Serrinha para buscar a liderança. “Nós almejamos a 1ª colocação, vamos pegar uma sequência de três jogos em casa e temos de fazer nosso dever de casa, que é a vitória. Com o apoio do torcedor, vamos em busca de vencer. É uma sequência boa para embalar no campeonato”, resumiu Bruno Melo.

Para a partida contra o Grêmio Anápolis, o técnico Guto Ferreira tem o desfalque do volante Zé Ricardo, que recebeu o terceiro cartão amarelo em Inhumas e terá de cumprir suspensão automática no domingo (5). Para a vaga, o treinador esmeraldino tem algumas opções e deve escolher o retorno de Felipe ao time titular.

Em relação à equipe que começou a partida contra o Inhumas, Guto Ferreira deve fazer mais mudanças, pois escolheu um time alternativo para iniciar o jogo no Zico Brandão no processo de rodízio que tem feito nesta fase de classificação.

Velho conhecido

Do outro lado está o Grêmio Anápolis, que vive seu melhor momento na competição. O time anapolino venceu o Inhumas e empatou com o Vila Nova, este na última rodada, e somou seus quatro primeiros pontos na competição.

O trunfo do Grêmio Anápolis contra o Goiás está na área técnica. A equipe é treinada por Glauber Ramos, treinador que comandou o time esmeraldino entre 2020 e 2022. O técnico poderá contar novamente com o lateral Klaidher, que cumpriu suspensão contra o Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 8ª rodada

Jogo: Goiás x Grêmio Anápolis

Local: estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 5/2/2023

Horário: 16 horas

Transmissão: DAZN

Ingressos: R$ 30 (tobogã e espaço família) e R$ 40 (cadeiras e setor visitante)

Árbitro: Anderson Gonçalves

Assistentes: Hugo Correa e Ricardo Prado

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos (Edu), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Felipe e Carlos Maia; Palacios, Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira.

GRÊMIO ANÁPOLIS: Pereira; Lucas Lima, Bruno Miguel, Matheus Guedes e Carlos Henrique; Marcos Antônio, Willian Daltro e Renato Luís; João Araújo, João Celeri e Ferreira. Técnico: Glauber Ramos.