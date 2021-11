Esporte Goiás x Guarani: galeria para a história Goiás e Guarani acumulam jogos decisivos e marcantes. Próxima partida pode ser histórica

Historicamente, Goiás e Guarani costumam fazer jogos equilibrados, e muitos são especiais para a torcida esmeraldina por terem marcado campanhas inéditas do time goiano na Série A. O confronto teve até “invasão” no estádio Brinco de Ouro da Princesa em 1983 e vestiário trancado em 1996. Na segunda-feira (22), as equipes se enfrentam em Campinas (SP) em partida que pod...