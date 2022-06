Esporte Goiás x Inter: duelo de invencibilidades na Serrinha Sem perder como mandante, time goiano encara a equipe gaúcha que não é derrotada na temporada há 15 partidas

O Goiás terá o desafio de acabar com a segunda maior sequência invicta de um time da Série A na temporada, nesta quarta-feira (15), a partir das 20h30, na Serrinha. Com desfalques e mais um jogo com clima de superação, o time goiano encara o Internacional, que não perde há 15 jogos, pela 12ª rodada do Brasileirão. Confira as prováveis escalações, escala de ar...