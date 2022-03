Esporte Goiás x Iporá: alviverde busca vaga e igualar série de vitórias Na Serrinha, clube esmeraldino tem boa vantagem diante do Iporá para voltar à decisão goiana

Dono da melhor campanha do Campeonato Goiano, o Goiás quer confirmar sua condição de favorito e voltar a vencer o Iporá nesta quarta-feira (23), às 19h30, na Serrinha. O time esmeraldino não quer perder o embalo para voltar a uma decisão da competição estadual e tentar retomar a hegemonia do futebol goiano. Com uma boa vantagem obtida fora de casa no jogo de ida...