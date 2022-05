Com avaliação interna de que a equipe está em fase crescente dentro da temporada, o Goiás recebe o Red Bull Bragantino na tarde deste sábado (28), a partir das 16h30, no Estádio da Serrinha com o intuito de voltar a vencer na Série A e aumentar a confiança para o duelo decisivo contra o mesmo rival, na terça-feira (31), pela 3ª fase da Copa do Brasil.

Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto

Após forte turbulência vivida com a perda do título do Campeonato Goiano e início ruim no retorno à elite nacional, o Goiás conseguiu reagir apoiado em um estilo de jogo reativo para sair da zona do rebaixamento e almejar objetivos mais ousados no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, a análise feita é de um time que conseguiu competir contra os times considerados candidatos ao título como o próprio rubro-negro carioca, Atlético-MG e Palmeiras.

O desafio esmeraldino contra o Red Bull Bragantino é ir além do jogo reativo e buscar protagonismo maior dentro das partidas para vencer a equipe paulista na Serrinha e se reabilitar no Brasileirão e provar para o seu torcedor que será capaz de derrotar este adversário em Bragança Paulista e seguir na Copa do Brasil. Como foi derrotado em Goiânia no jogo da ida, o time esmeraldino precisa de ao menos uma vitória por um gol de diferença para provocar a decisão por pênaltis. Triunfo por dois ou mais gols de vantagem dá a vaga nas oitavas de final ao Goiás.

É com esse pensamento que o atacante Nicolas volta ao time titular. Recuperado de lesão e com melhor ritmo de jogo, após entrar no decorrer das últimas cinco partidas, o centroavante ocupará a vaga deixada por Pedro Raul, que terá de cumprir suspensão automática.

“Primeiro é fazer o que o Jair (Ventura) pede. Será um jogo muito difícil, serão dois contra eles. Neste primeiro, em casa, acredito que somos favoritos, espero desempenhar o meu papel da melhor maneira possível. Espero fazer o meu trabalho, os meus gols e espero contribuir muito”, comentou o atacante Nicolas.

O centroavante, de 32 anos, disputa a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez e entende que essa competição não tolera erros. “Acredito que na Série A você não pode errar muito, pois tem muitas equipes de qualidade. São jogos equilibrados, com um nível técnico absurdo. Estamos trabalhando pra isso e estou muito feliz de conseguir ajudar e contribuir”, concluiu o jogador esmeraldino.

O técnico Jair Ventura teve cuidado para o retorno do atacante e foi inserindo Nicolas nas partidas de acordo com o repassado pelo departamento de fisiologia do clube. Agora, o jogador disse que já está apto para participar de 90 minutos.

Além de Nicolas, o técnico Jair Ventura deve promover mais uma alteração na equipe titular. O zagueiro Reynaldo César está recuperado de lesão e volta ao time após ficar fora contra Santos e Flamengo. A tendência é que o jogador volte na vaga de Da Silva, mas Caetano também pode ser o preterido.

O Red Bull Bragantino tem uma série de desfalques para enfrentar o Goiás. O lateral direito Aderlan se recupera da Covid-19, enquanto o zagueiro Léo Realpe e o atacante Ytalo estão entregues ao departamento médico se recuperando de lesões, mesma situação do volante Martínez, o meia Hyoran e o atacante Carlos Eduardo. O zagueiro Léo Ortiz foi convocado pela seleção brasileira para amistosos contra Coreia do Sul e Japão e está fora também.

Por outro lado, o técnico Maurício Barbieri, ex-Goiás, poderá contar novamente com o lateral esquerdo Luan Cândido e o volante Raul, que testaram negativo para a Covid-19 após período de isolamento. O atacante Gabriel Novaes, recuperado de uma pubalgia, voltou a ser relacionado.

O Red Bull Bragantino chega para o jogo contra o Goiás vivendo a maior sequência sem vitórias desde que o clube passou a ser gerido pela empresa austríaca de energéticos. São seis jogos sem vitórias em jogos por Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 8ª rodada

Jogo: Goiás x RB Bragantino

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 28/5/2022

Horário: 16h30

Transmissão: Premiere

Ingressos: R$ 80 (cadeiras), R$ 60 (tobogã), R$ 50 (Espaço Família), R$ 80 (Visitante).

Promoção: Torcida com a camisa oficial do Goiás paga meia-entrada.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC).

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

GOIAS: Tadeu; Sidimar, Reynaldo César e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Élvis e Danilo Barcelos; Apodi, Nicolas e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Renan, Natan e Luan Cândido; Raul, Jadsom (Eric Ramires) e Lucas Evangelista; Artur, Helinho e Alerrandro (Jan Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.