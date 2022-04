Esporte Goiás x RB Bragantino: prova de fogo na Serrinha Há um mês sem vencer, clube esmeraldino inicia 3ª fase da competição diante do Bragantino, que acabou de golear o Atlético-GO

O Goiás tem prova de fogo contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (20), às 19 horas, no Estádio da Serrinha, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O time esmeraldino tenta voltar a vencer na temporada para obter vantagem na eliminatória contra a equipe paulista. (Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto) Nesta quarta-feira...