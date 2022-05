Esporte Goiás x Santos: confiança elevada contra o vice-líder Time esmeraldino encara o Santos uma semana depois de conseguir sua 1ª vitória no Brasileiro, no clássico goiano na elite. Agora, quer ganhar diante do torcedor

A vitória no clássico sobre o Atlético-GO representou uma injeção de ânimo para os esmeraldinos. É com esse espírito, de confiança elevada, que o Goiás recebe o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Santos, neste domingo (15), às 19 horas, no Estádio da Serrinha. (Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto) Depois de ganhar a...