O Goiás tenta avançar à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (18). O time esmeraldino, que faz sua melhor campanha na Copinha desde o vice de 2013, enfrenta o Sport, a partir das 19 horas, no estádio Fonte da Luminosa, em Araraquara-SP.

O duelo no interior paulista será entre duas sensações da Copinha em 2023. O Goiás não esconde o desejo de voltar à decisão e para isso terá de passar pelo Sport, que eliminou Corinthians e Cruzeiro pelo caminho até as quartas de final.

O Goiás eliminou o Fluminense na 3ª fase e, nas oitavas de final, se impôs com uma goleada por 4 a 1 sobre o Novorizontino.

“É nosso objetivo maior, chegar na final. Só vamos chegar com humildade e sabedoria. Os jogos estão cada vez mais difíceis, mas, se conseguirmos manter os pés nos chão e nos dedicarmos, podemos cumprir nosso primeiro objetivo de chegar na final”, contou o atacante Pedrinho, que é artilheiro do Goiás na Copinha com quatro gols.

Capitão do time, Pedrinho é a principal esperança de sucesso do Goiás diante da melhor defesa da Copinha, entre as equipes que seguem na disputa do principal torneio de base do futebol brasileiro. Após seis jogos, o Sport só foi vazado em duas oportunidades, o mesmo número de gols que o Palmeiras sofreu.

“A Copinha é um momento muito importante para mim e meus companheiros. Chegamos nas quartas de final e encaramos esse momento como um desafio para chegar no profissional. Ano passado, eu joguei no profissional, pude voltar para a base e sei que é processo natural”, frisou Pedrinho sobre a expectativa de seguir a boa campanha na Copinha para garantir oportunidades na equipe profissional em 2023.

Quem passar do confronto entre Goiás e Sport vai enfrentar o vencedor do duelo entre Palmeiras e Floresta na semifinal. A decisão da Copinha será disputada no dia 25 de janeiro.